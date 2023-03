González Pons dice que es falso que Feijóo critique la asistencia a la Cumbre y exige a Moncloa una "rectificación"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha asegurado que es "falso" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "critique la asistencia a la Cumbre Iberoamericana" y ha exigido al Gobierno una "rectificación inmediata" al respecto.

En un acto en Madrid bajo el lema 'Europa es Hispana', Feijóo se ha mostrado "muy orgulloso" de "no rendir pleitesía a gobernantes aprendices de autócratas y realmente autócratas" que "utilizan a sus pueblos no para mejorar y prosperar, sino para mejorar y prosperar ellos". "No echo de menos reunirme con algunos gobernantes de la naciones hispanoamericanas", ha añadido.

Estas palabras han sido censuradas por el Gobierno, que ha criticado la "ignorancia" del presidente del PP y le ha recordado que en Santo Domingo, además de Sánchez, también está el jefe de Estado y el Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell. "¿También se está reuniendo el Rey con autócratas?", han incidido fuentes gubernamentales, para las que las palabras del líder de la oposición muestran también "irresponsabilidad".

Ante ello, González Pons ha respondido que "es simplemente falso que Feijóo critique la asistencia a la Cumbre Iberoamericana" y ha precisado que lo que se ha criticado ha sido "la condescendencia del Gobierno con diferentes regímenes opresores".

"Inventar es la última prueba de la desesperación de Sánchez", ha agregado el vicesecretario de Institucional del PP, para advertir al presidente del Gobierno de que si "busca coaccionar a la alternativa que representa Feijóo con noticias falsa, se equivoca".

Así, González Pons ha exigido una "rectificación inmediata" a Moncloa y ha calificado de "inolvidable" el acto del PP con la comunidad hispana en Madrid. "Quizás eso sea la explicación de todo", ha dicho.

Por último, ha señalado que a la Cumbre Iberoamericana "no acuden ni México ni Brasil", por lo que ha instado al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a "preocuparse menos de Feijóo y más de no repetir en América el fracaso de Marruecos".