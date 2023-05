González Pons lamenta que Sánchez "no haya tenido las agallas de pedirle a Bildu que retire sus candidatos"

SALAMANCA, 16 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general del Partido Popular, Esteban González Pons, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no haya tenido las agallas ni la decencia de pedirle públicamente a Bildu que retire sus candidatos y que Bildu los haya retirado sin que Pedro Sánchez haya llegado a pedírselo".

En un encuentro con los medios de comunicación en Salamanca, Pons ha puesto de relieve que "Pedro Sánchez prometió no pactar con Bildu y luego lo pactó todo, y después, cuando se entera de que Bildu es Bildu, se hace el sorprendido y dice que Bildu puede que sea un partido legal, pero que es inmoral".

Ante ello, en un acto donde ha estado acompañado por el candidato del PP a la Alcaldía de la Ciudad, Carlos García Carbayo, el vicesecretario general ha señalado a los presentes "Sánchez es el único político del mundo capaz de decir una cosa y la contraria, y mentir las dos veces".

Sobre esto mismo, ha continuado: "la noticia de que Bildu no va a llevar a siete de los 44 condenados que llevaba en sus listas nos deja el mal sabor de boca, no solo de que hasta ahora los haya llevado, sino de que faltan 37 candidatos por retirar".

"No son solo los siete que ha retirado sino los siete que se quedan sin retirar, y a mí me hace lamentar profundamente, me hace lamentar democráticamente, lamento democráticamente, que Bildu haya retirado siete candidatos de sus listas sin que su socio Pedro Sánchez haya llegado a pedírselo", ha apostillado.

"Al final de todo este asunto, siendo todo doloroso, siendo todo un escarnio, lo que más me humilla como demócrata es que el presidente del Gobierno, socio de Bildu en el Parlamento, no haya tenido las agallas ni la decencia de pedirle públicamente a Bildu que retire sus candidatos y que Bildu los haya retirado sin que Pedro Sánchez haya llegado a pedírselo", ha concluido durante su visita a Salamanca.