González Pons sobre el plante de Vox a Petro en el Congreso: "Desairar a Petro es desairar a todos los colombianos"

VALENCIA, 4 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha considerado este jueves, tras el plante de Vox en el Congreso al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que "desairar" a este representante político es "desairar a todos los colombianos" que, "guste o no, lo han elegido como su presidente". Así, ha indicado que a este mandatario "se le debe el respeto que se le debe al pueblo colombiano".

González Pons se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación, tras presentar en València una conferencia ofrecida por la portavoz del PP en esta ciudad y candidata 'popular' a la Alcaldía, María José Catalá.

Preguntado por el recibimiento al presidente de Colombia en la Cámara Baja, Esteban González Pons ha señalado que los 'populares' "en lo ideológico y en lo político prácticamente" no comparten "nada con Gustavo Petro, pero ha precisado que "es el presidente elegido en unas elecciones" que reconocen "por el pueblo colombiano".

"Por lo tanto, se le debe el respeto que se le debe al pueblo colombiano", ha subrayado el representante del PP. "Creo que por más que no compartas nada con él, y yo no comparto nada con él, desairar a Petro es desairar a todos los colombianos que, nos guste o no, lo han elegido como su presidente", ha añadido.

González Pons ha manifestado que "el Partido Popular se quedó y atendió la visita de Petro como lo que es, el presidente de todos los colombianos, de la colonia colombiana" que "en España es muy amplia, muy grande".

"Hay muchos ciudadanos, muchas ciudadanas de Colombia en nuestro país y ayer a quien vieron fue a su presidente. Compartan con él lo que compartan, pero a su presidente", ha insistido el vicesecretario de Institucional del PP. "Por lo tanto, para nosotros, tratar con respeto a Petro es tratar con respeto a un país al que llevamos en el corazón que es Colombia", ha apostillado.