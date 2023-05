González Pons (PP) dice que "hay que 'desanchizar' la política española, apartar a los políticos mentirosos"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El eurodiputado y vicesecretario del PP nacional, Esteban González Pons, ha afirmado que "hay que 'desanchizar' la política española, que significa apartar las mentiras de la política española y a los políticos mentirosos devolverlos a su casa".

"Hoy mismo un presidente del Gobierno que lo fuera en serio, que no lo fuera solo de postureo por el Falcon, las gafas de sol y lo que molan los viajes internacionales, que fuera como tiene que ser, no vendría a Jerez de la Frontera (Cádiz) a contar mentiras, lo que haría sería ocuparse de la huelga de los funcionarios de justicia", ha añadido en rueda de prensa en Jerez.

El dirigente del PP ha recordado que "desde que empezó el año han estado sucesivamente en huelga los letrados de la administración de justicia, los abogados de oficio, a punto jueces y fiscales y los funcionarios de la administración de justicia".

Así, ha afirmado que "ha habido dinero para los letrados, para jueces y magistrados, y siguen en huelga los funcionarios de la administración de justicia para los que parece que no hay dinero". En este sentido, en sobre los jueces y magistrados ha añadido que a juicio del PP la oferta del Ministerio "se ha quedado corta y choca que haya asociaciones de jueces y fiscales que estén dispuestos a aceptar".

Finalmente, González Pons ha afirmado que "en España si hay ministra de justicia debe dimitir hoy y si no hay deben nombrar una, porque la sensación es que no hay". Así, ha insistido en que "un presidente del Gobierno que de verdad lo fuera, trabajaría de presidente del Gobierno y se dedicaría a resolver los problemas de la justicia, que no está solo para controlarla, en lugar de dedicarse al postureo". "El sanchismo consiste en dedicarse más al postureo que al trabajo", ha concluido.