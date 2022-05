González Pons ve "peligroso" que el Gobierno anuncie "brechas en seguridad nacional" para "congraciarse" con ERC

"Troyano es tener de presidente del Gobierno al mismísimo caballo de Troya", avisa el vicesecretario de Institucional del Gobierno

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha avisado este martes que es "peligroso" para la seguridad nacional que el Gobierno anuncie "brechas en seguridad nacional con un año de retraso solo porque quiere congraciarse" con ERC, "una fuerza política que atentó contra la unidad nacional".

"Troyano es tener de presidente del Gobierno al mismísimo caballo de Troya", ha afirmado González Pons en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press, un día después de que el Gobierno haya anunciado que los móviles del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron espiados a través del sistema Pegasus.

Aunque ha dicho que él "cree" al Gobierno, ha indicado que tiene "muchas dudas sobre cuándo y cómo se enteraron" y "qué tipo de información se llevaron". "Sin embargo, no tengo dudas sobre por qué lo anunciaron ayer", ha asegurado Pons.

Este lunes, el eurodiputado del PP ya lanzó varios interrogantes en la misma red social sobre por qué el Gobierno compareció este lunes en Moncloa para informar de que los teléfonos de Sánchez y Robles habían sido infectados por Pegasus.

"Si lo sabían y no lo contaron para no comprometer la seguridad nacional, ¿por qué lo cuentan ahora? ¿Ya no importa la seguridad nacional? Pero si no se habían enterado y es gracias a los indepes que han mirado a ver, ¿en qué manos está la seguridad nacional?", se preguntó Pons.

"SI LO CUENTAN, QUE LO CUENTEN TODO"

Además, el dirigente del Partido Popular señaló que hay que saber "quién más" ha sido espiado aparte del presidente del Gobierno" y se preguntó si también hay periodistas, jueces o dirigentes de la oposición.

"Hay tantas preguntas que sólo las puede responder el presidente y con urgencia", señaló, para pedir aclaraciones sobre las reuniones en las que "estuvieron los teléfonos infectados". "Si lo cuentan, que lo cuenten todo", concluyó.