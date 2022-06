Gonzalo Caballero no quiere hablar de Victoria Federica

MADRID, 16 (CHANCE)

El torero Gonzalo Caballero tuvo hace unas semanas un susto en la plaza de toros de Las Ventas, pero lo cierto es que hemos podido hablar con él en la presentación de "Mar de Frades" y nos ha confesado cómo se encuentra. También hemos aprovechado para hablar con él sobre Victoria Federica, su expareja y actual amiga, pero lo cierto es que ha preferido no hacer declaraciones sobre ella para no entrar en polémica.

Le preguntamos al torero por su terreno personal y nos confiesa que "Siempre estoy bien, gracias a Dios, siempre estoy bien acompañado Y no sé si me podré escapar, las vacaciones nosotros las tenemos en noviembre, y ahora, entrenando. Y ya he vuelto a empezar después del percance del otro día y ya pensando en la siguiente fecha".

En cuanto a lo mal que lo pasa su pareja cuando le ve en la plaza de toros, Gonzalo nos asegura que no solo ella, también su madre: "Lo complicado lo tiene la madre. La novia puede ir y venir, pero lo complicado es la madre, es la que sufre la que está siempre y, al final, yo creo que es a la que más hay que cuidar".

Y es que el joven nos desvela que su madre ha sido uno de sus pilares fundamentales en todo momento y está muy agradecido por ello: "Lo que me ha ocurrido a mí ha sido complicado. Siempre se ha portado muy bien conmigo, siempre ha estado a mi lado y es especial para mí"-

Es escuchar el nombre de Victoria Federica y se muestra reacio a hablar: "Siempre que me hacéis esta pregunta me metéis en un lío, yo mejor La veo igual que vosotros, estoy contento por ella" y asegura que: "Prefiero no decir nada", siendo "Lo importante es estar bien interiormente, con novia o sin novia, pero tienes que estar con mucha estabilidad mental. Si es con una pareja que lo entienda, y si no, es muy importante tener una tranquilidad mental para ello".