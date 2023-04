Gonzalo Miró se alegra de estar viviendo una etapa plena en los medios de comunicación

MADRID, 30 (CHANCE)

Desde que el pasado mes de octubre compartiese en redes sociales una imagen en blanco y negro despeinada y visiblemente desmejorada acompañada de un enigmático texto - "si la esperanza es lo último que se muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?" - se activaron todas las alarmas respecto al estado de salud de Amaia Montero.

En noviembre, después de semanas sin noticias de Amaia, fue cuando trascendió que había estado ingresada varios días en la Clínica de Navarra, que abandonaba cargada de maletas y con ropa deportiva, como publicaron varias revistas. ¿El motivo de su paso por el hospital? Un fuerte cuadro de estrés y ansiedad provocado por la grabación de su nuevo disco, que le obligó finalmente a pedir ayuda profesional.

Durante todo este tiempo hemos podido hablar con amigos de la artista y todos coinciden en que se encuentra mucho mejor y que pronto volverá a subirse encima de los escenarios. Ahora, ha sido Gonzalo Miró, expareja y amigo de Amaia, el que nos ha confesado cómo está.

Gonzalo confía en que Amaia volverá pronto a los escenarios, pero sin embargo no se atreve a adelantar una fecha: "cada vez queda menos. Yo creo que es evidente que está muchísimo mejor y que volveremos a ver su mejor versión, yo creo que de aquí a poquito. No quiero ser yo el que ponga la fecha porque no es mi trabajo ni mi labor pero ya veréis como la vemos bien encima de un escenario".

El tertuliano ha querido dejar claro que no es el portavoz oficial de la cantante, pero sí que nos ha asegurado que ella se encuentra bien: "he hablado con ella y yo creo que pronto tendremos noticias de ella. Ya lo he dicho alguna vez: que cada vez queda menos, que todos estamos deseando que vuelva con más fuerza pero yo estoy encantado de hablar de ella pero yo no soy el portavoz oficial de Amaia Montero".

Gonzalo nos ha desvelado que está disfrutando y exprimiendo al máximo esta etapa en los medios de comunicación: "alguno debe estar incluso harto de verme en todos lados. Nada, estoy encantado y entre la radio, la tele, los deportes, el entretenimiento, es que estoy muy contento. No me puedo quejar".

Miró no quiso faltar al estreno de 'Trato de favor' con Ainhoa Arteta y Boris Izaguirre, quienes estaban muy nerviosos ante tanta expectación: "me alegro mucho por ellos y espero que les vaya muy bien porque es verdad y hay que reconocer que están los dos bastante nerviosos. Boris estaba atacado".