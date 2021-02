Gonzalo Miró habla de su relación sentimental con Eugenia Martínez de Irujo

MADRID, 19 (CHANCE)

Si hay algo que sabemos de Gonzalo Miró es que es muy discreto con su vida privada, sobre todo con el aspecto sentimental, ya que cuando ha tenido parejas, siempre las ha llevado en un segundo plano. Lo hemos vivido con Amaia Montero, Malú o Eugenia Martínez de Irujo, de las que ha hablado sin pelos en la lengua en 'Dos parejas y un destino', no le ha quedado más remedio que contestar a las preguntas de su compañero Florentino, quien ha demostrado tener un interés por su corazón que desconocíamos.

Como decíamos, el periodista se ha abierto en canal y ha hablado sobre su relación con Malú, de la que no ha querido detallar mucho y lo que sí que ha dejado claro es que no suele tener buena relación con sus ex: "Relaciones en general, si no salen bien, te vas a otro lado. No suelo tener buena relación, por lo general, hay cierta cordialidad, pero...".

En cuanto a si despertaba más interés Malú o Eugenia, Gonzalo ha sido sincero y ha confesado que la hija de la Duquesa de Alba siempre ha suscitado un interés mediático inmenso: "Eugenia mediáticamente suscita un interés que suscita poca gente". Tras esta confesión, el periodista ha revelado una anécdota que le ocurrió con ella en un viaje que hicieron: "Hubo una vez que recuerdo que nos fuimos de vacaciones, un día estábamos en un pueblicito muy bonito dando un paseo y fuimos portada del ¡HOLA! la semana siguiente, paseando por el pueblo. Las fotos las había hecho un turista".