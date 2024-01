Gonzalo Miró no quiere hablar de cómo se conocieron Albert Rivera y Malú

MADRID, 27 (CHANCE)

Aunque su ruptura fue una de las noticias más comentadas en 2023, ahora se habla de nuevo sobre cómo Albert Rivera y Malú comenzaron su relación sentimental. Siempre se dijo que el político y la cantante se conocieron en una fiesta que organizó Pablo López, pero eso no es del todo cierto, ya que fue Gonzalo Miró quien hizo de intermediario.

"El que presentó a Malú y Albert Rivera fue Gonzalo Miró" aseguraba Lorena Vázquez desde el plató de 'Espejo Público'. La cantante actuó en el Palau Sant Jordi de Barcelona y Albert acudió con su pareja, Beatriz Tajuelo, y fue Gonzalo -que por aquel entonces mantenía una relación con la artista- quien les presentó. Eso sí, "años después se reencontraron en la fiesta de Pablo López y hablaron" aseguraba Gema López.

Ayer pudimos hablar con Gonzalo, después de conocer que fue él quien presentó a la ya expareja y se mostraba de lo más molesto al haber sido señalado por un comentario que dijeron sus compañeros en plató: "Si Albert Rivera no hubiera estado con Malú habría sido vicepresidente del Gobierno" aseguraba Gema.

Conciso, Gonzalo nos desmentía que él dijera nada acerca de la posible presidencia del expolítico: "¿Pero a mí me habéis escuchado decir algo de eso?" y se negaba a hablar de cómo presentó a Albert y Malú: "No tengo ninguna intención de entrar en eso. no he hablado nunca de relaciones ajenas a mí y no pienso hacer ahora".

Visiblemente molesto con que se le hayan apropiado unas declaraciones que no ha hecho, nos comentaba que la prensa en general utiliza cualquier excusa para sacar un titular y asegura que eso no le quita el sueño: "La repercusión que tiene cualquier cosa que se puede decir me parece un poco exagerado... Si me afectase la repercusión que tienen las cosas en la prensa, haría demasiados lustros que no podría ni vivir, o sea que no".