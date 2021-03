Google colabora con el Fondo Europeo para los Medios y la Información aportando 25 millones de euros

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Google aportará 25 millones de euros para contribuir al lanzamiento del 'Fondo Europeo para los Medios y la Información', destinado a fortalecer la alfabetización mediática, combatir la información errónea y apoyar la verificación de datos ('fact checking'), según ha informado la compañía.

La colaboración económica de la empresa con el fondo tendrá una duración de cinco años, durante los que apoyará la labor del Instituto Universitario Europeo y el Observatorio Europeo de Medios Digitales.

También prestará su soporte a la Fundación Calouste Gulbenkian, dirigida a financiar entidades que traten de ayudar a jóvenes y adultos a fortalecer su alfabetización mediática, desarrollar la labor de los 'fact checkers' e investigar los recursos necesarios para combatir la información errónea.

La empresa de búsqueda online ha sido la primera compañía en apoyar económicamente el fondo y ha aprovechado para hacer un llamamiento a que otras organizaciones se unan. "Es evidente que existe una demanda insatisfecha de financiación e investigación, ya que, según un informe reciente, menos de uno de cada diez europeos ha recibido algún tipo de formación en alfabetización mediática digital", ha señalado Google.

En las próximas semanas se abrirá el plazo para que académicos, organizaciones sin ánimo de lucro y editoriales con sede en la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y el Reino Unido envíen sus propuestas al Fondo. Unos comités independientes, ajenos a Google y compuestos por expertos del sector, serán los encargados de seleccionar las ideas ganadoras.

La empresa ha aprovechado para recordar las ayudas que ya ha concedido a los fact checkers y organizaciones sin ánimo de lucro, incluidas las relacionadas con la Covid19 y las vacunas, así como su esfuerzo por "contrarrestar la desinformación en el período previo a eventos importantes, como las elecciones políticas".

Desde 2015, Google ha proporcionado financiación y soporte técnico a organizaciones que se ocupan de la desinformación, incluidos modelos como la francesa 'CrossCheck', y ha impartido formación en verificación digital a 90.000 periodistas europeos, recibiendo más de 400.000 visitas en su web de formación.

También ha apoyado a la alfabetización mediática de los jóvenes a través de las iniciativas Be Internet Legends y Be Internet Citizens, proporcionando competencias digitales a escolares y adolescentes para que sepan comprobar y verificar los datos. A través de Google.org, su división filantrópica, desde 2018 ha proporcionado 3.200.000 euros para financiar programas como Newswise, The Student View y Weitklick, y ha colaborado con varios editores para apoyar Students for President y Zeit für Lehrer.