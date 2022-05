Al Gore y Pablo Isla participarán en junio en el encuentro de innovación y emprendimiento South Summit 2022

La décima edición del encuentro reunirá de nuevo en La Nave de Madrid a más de 450 'speakers' internacionales

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El encuentro del ecosistema de la innovación y del emprendimiento South Summit, coorganizado por IE University, celebrará su décima edición en Madrid del 8 al 10 de junio, donde participarán el ex vicepresidente de Estados Unidos y candidato a las elecciones del país norteamericano en 2000, Al Gore, y el ex consejero delegado y ex presidente de Inditex, Pablo Isla, según ha informado la organización en un comunicado.

Al Gore es conocido por su papel como activista medioambiental y por ser uno de los principales concienciadores a nivel mundial sobre el cambio climático. Además, es fundador de la Alianza para la protección del Clima y de la Generation Investment Management.

Estará presente en South Summit Madrid 2022 de forma telemática y con su intervención compartirá, entre otros temas, cómo trabaja en la búsqueda de soluciones de transporte inteligentes y sostenibles para reducir la contaminación ambiental, uno de sus principales objetivos en la lucha contra el cambio climático.

Por su parte, Pablo Isla, empresario que ha pasado 17 años en el grupo Inditex, primero como director ejecutivo y vicepresidente y, en los últimos 11 años, como consejero delegado, participará también en esta edición. Tras su salida de Inditex, se ha convertido en el nuevo presidente del Consejo Rector Internacional de IE University y también se ha unido como asesor senior global del fondo General Atlantic.

Además, la décima edición de South Summit reunirá de nuevo en La Nave de Madrid a más de 450 'speakers' internacionales que compartirán con los asistentes su trayectoria profesional de éxito y experiencia en el ámbito de la innovación y el mundo empresarial.

Entre ellos, destacan Sal Khan, fundador y consejero delegado de la organización educativa sin ánimo de lucro Khan Academy; Marc Oshima, cofundador y director de Marketing (CMO) de AeroFarms; Marci Zaroff, fundadora y consejera delegada de ECOfashion Corp; Iñigo Charola, consejero delegado de la compañía de biotecnología BioTechFoods; y Hrish Lotikar, cofundador y director general de SuperWorld.

Asimismo, estarán presentes las 100 'startups' finalistas de la 'Startup Competition', elegidas entre más de 3.000 candidaturas de 114 países, que corresponden a una amplia diversidad de sectores y cuentan con proyectos innovadores y vanguardistas.

UN EVENTO QUE GENERARÁ 20 MILLONES DE EUROS

Por otro lado, se espera que South Summit genere una actividad económica de alrededor de 20 millones de euros en la ciudad de Madrid durante su celebración, con más de 22.000 asistentes previstos para esta cita.

En la pasada edición 2021 se rompieron todos los récords de asistencia y participación, con más de 1.600 inversores con una cartera aproximada de 135.000 millones de dólares (125.979 millones de euros), 8.000 'startups', 680 ponentes y 7.000 miembros de corporaciones.