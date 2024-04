Gorrotxategi llama a los indecisos a dar su voto a Elkarrekin Podemos para tener "un gobierno de izquierdas"

López de Uralde critica que en Euskadi "gobierna un nacionalismo que se llena la boca de patriotismo y destruye el territorio con sus políticas"

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

La candidata de Elkarrekin Podemos a lehendakari, Miren Gorrotxategi, ha pedido a los indecisos y "a toda la gente que sea de izquierdas" que voten a Elkarrekin Podemos para "tener gobiernos de izquierdas".

Miren Gorrotxategi ha cerrado la campaña electoral con un acto en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en el que ha estado acompañada por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, los cabezas de lista al Parlamento vasco por Álava, Juantxo López de Uralde, y por Gipuzkoa, David Soto, por la coordinadora general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, y por la portavoz de Elkarrekin Podemos en el Ayuntamiento de Bilbao, Ana Viñals.

En su intervención, Gorrotxategi, que ha agradecido el trabajo de la militancia, a los equipos técnicos "necesarios para sostener la campaña" y a los equipos de comunicación y producción, ha dicho que esta campaña ha sido muy larga, dura y difícil, pero también muy emocionante".

Tras mostrar su agradecimiento a todos los que ya han decidido el voto para la coalición, se ha se ha dirigido a "aquellas personas que todavía no lo han decidido, que no lo tienen muy claro", para decirles que "la derecha siempre vota, la derecha no se equivoca, siempre vota".

Por ello, ha pedido "a toda la gente que sea de izquierdas, que vote, que no dejen que los demás conformen las mayorías de nuestras instituciones". "Y para votar izquierdas, para tener gobiernos de izquierdas, que voten a Elkarrekin Podemos", ha concluido.

Por su parte, el cabeza de lista al Parlamento vasco por Álava, Juantxo López de Uralde, ha criticado que en Euskadi "gobierna un nacionalismo que se llena la boca de patriotismo, pero que destruye el territorio con sus políticas".

David Soto, cabeza de lista por Gipuzkoa, ha advertido que "cuando uno pierde sus valores, pierde sus convicciones y acaba siendo más parecido al Partido Socialista o al PNV, en el caso de EH Bildu, que a lo que ha representado", por lo que ha instado a sus compañeros a "mantener el timón fijo, no cambiar de rumbo y seguir mantenido nuestros valores y nuestras convicciones en alto".

"PROYECTO CONFIABLE"

La coordinadora general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha dicho que Euskadi "se merece entrar en un nuevo ciclo" y ha afirmado que "ese cambio solo es posible si elegimos izquierda". En ese sentido, se ha dirigido a los indecisos para asegurarles que Elkarrekin Podemos es "un proyecto confiable" y "siempre hemos cumplido con lo que hemos comprometido".

Por último, la portavoz de la coalición en Bilbao, Ana Viñals, se ha preguntado "por qué resignarnos a que el futuro Gobierno vasco tenga que pasar por gobernar con el PNV" y ha dicho que "una cosa es alcanzar acuerdos amplios y otra bien distinta gobernar un país, marcar el rumbo y el modelo de país que queremos para Euskadi y el tipo de política".

"Nosotras lo tenemos claro, apostamos por gobernar desde y por la izquierda y por activar políticas de izquierda con la defensa de los derechos humanos y la defensa de lo público como bandera", ha concluido.