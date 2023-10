Gortázar (CaixaBank) pide fijar objetivos intermedios para alcanzar antes la igualdad de género

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha pedido "marcar objetivos intermedios" y "medir las iniciativas" puestas en marcha para favorecer la igualdad de género con el objetivo de alcanzar la igualdad antes de los 33 años que serán necesarios para cerrar la brecha de género en España, tal y como recoge el 'III Índice ClosinGap'.

Gortázar se ha expresado en estos términos en el V Economic Equality Summit de la Asociación ClosinGap, celebrado en la 'all in one' de CaixaBank en Madrid, y en el que han participado, entre otros representantes empresariales, la presidenta europea de Merck Healthcare y de ClosinGap, Marieta Jiménez.

"Estamos cada vez más cerca de conseguir la igualdad entre hombres y mujeres", ha apuntado el consejero delegado de CaixaBank, que ha pedido seguir trabajando con ambición y perseverancia para intentar recortar el plazo en la lucha contra la desigualdad.

Gortázar ha explicado que "queda camino por recorrer", pero "la buena noticia es que vamos en la dirección adecuada con iniciativas como las que se han lanzado desde ClosinGap". Además, ha señalado que "el éxito dependerá de la involucración de todos, tanto de mujeres, como de hombres".