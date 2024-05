El Govern abrirá espacios de diálogo para transformar el modelo turístico: "Baleares ha llegado a su límite"

PALMA, 8 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha avanzado que abrirá espacios de diálogo para llevar a cabo una transformación del modelo turístico, ya que ha admitido que "Baleares ha llegado a su límite" y ha reconocido que desde el Ejecutivo autonómico entienden que "no se puede crecer más".

Prohens ha respondido de esta manera a preguntas de la prensa sobre las movilizaciones que se preparan en Baleares para protestar por la masificación turística y la saturación de determinados lugares como Sóller, donde los vecinos han solicitado al Ayuntamiento la limitación de la entrada de vehículos.

En ese sentido, ha alegado que límites son "necesarios, no solo para preservar el modelo, la actividad económica y el destino, sino para hacerlo compatible con la vida de los residentes", algo que ha afirmado que le "preocupa" y le "ocupa".

De este modo, ha apuntado que en las próximas semanas se abrirán estos foros de debate porque ha indicado que no quiere que el Govern "haga esta transformación solo", sino que pretende "llegar a consensos".

No obstante, la presidenta del Govern ha indicado que esta situación "no se ha producido en un año" y es algo en lo que "trabajan desde el primer día". "No habrá más saturación este año que la que había el año pasado o el anterior", ha puntualizado.

Asimismo, ha argumentado que en ocho años se han incrementado en 115.000 las plazas legales y "barra libre" contra el alquiler turístico ilegal porque "no se puso ninguna medida contundente encima de la mesa", por lo que ha pedido un margen de tiempo para actuar.

La presidenta ha aseverado que "no habla nunca de cambio de modelo" porque "es el que es" pero, a su parecer, "sin duda se tiene que transformar porque ha llegado a su límite" y ha sentenciado que "se llega ocho años tarde".

De este modo, ha reivindicado que el Govern ha implementado medidas en materia de movilidad, como el incremento de frecuencias del transporte público y el adelanto del inicio de determinadas líneas porque "la temporada cada vez empieza antes", o la monitorización de espacios naturales a través de los campos de boyas.

En cuanto a la limitación de coches, ha aclarado que esto "nunca ha tenido un no por parte del PP" y ha puntualizado que el Govern apoyará lo que decidan los diferentes Consells insulares pero ha pedido tomar medidas con "datos objetivos".

La presidenta ha señalado que esta colaboración entre instituciones ya se lleva a cabo en la actuación contra el alquiler turístico ilegal y ha avanzado que hay una serie de inmuebles que "recibirán una notificación y una carta del Govern".

Sobre el caso de Sóller, ha subrayado que estas "situaciones de congestión" requieren de "una contención" pero ha incidido en que es un fenómeno mundial que no afecta exclusivamente a Baleares, sino a cualquier ciudad turística.

Acerca de las declaraciones del ministro de Turismo, Jordi Hereu, en las que se ha mostrado favorable a regular el alquiler turístico en algunas ciudades, Prohens ha asegurado que el Govern "siempre defenderá el alquiler turístico reglado" y con "parámetros de calidad".

Por eso ha resaltado que el Govern apuesta por un crecimiento del turismo en "valor" y no en "volumen", además de apostar por un turismo "sostenible económica, medioambiental y socialmente" pero ha admitido que "esta última pata está fallando por el malestar que genera".

"El nuevo Govern se ha encontrado todo por hacer y será muy contundente e irá hasta el límite de sus competencias para ser ejemplares contra las actividades ilegales", ha zanjado.

"LA OKUPACIÓN NUNCA PUEDE ESTAR JUSTIFICADA VENGA DE DONDE VENGA"

Consultada por las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que en un mitin en Catalunya vinculó la inmigración ilegal con la okupación, Prohens también ha resaltado que Catalunya es una de las comunidades con más okupaciones pero ha alegado que "la okupación nunca puede estar justificada, venga de donde venga, sea por parte de migrantes o de residentes", a lo que ha añadido que es un delito y se tiene que perseguir.