El Govern catalán no contempla multar ni dar incentivos fiscales a las empresas que se fueron en 2017

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Govern de Cataluña, Patrícia Plaja, ha asegurado que no contemplan multar ni dar incentivos fiscales a las empresas que trasladaron su sede social durante el proceso independentista para que regresen a Catalunya.

"No se contempla, no está sobre la mesa", ha recalcado este martes en rueda de prensa posterior al Consell Executiu. Todo ello después de que Junts haya planteado que se puedan sancionar a aquellas empresas que trasladaron su sede de Catalunya durante el 'procés' y que no vuelvan.

"La lógica indica que la sede social debe estar allá donde las empresas tengan sus equipos directivos y su principal actividad", ha indicado Plaja al preguntarle al respecto.

Para la portavoz del Govern, dar incentivos a las empresas que sacaron sus sedes de Catalunya supondría, a su juicio, un "agravio" hacia las que las mantuvieron.