El Govern cree que la Ley de Vivienda se queda "corta" y reivindica la catalana que tumbó el TC

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

La consellera de Territorio, Ester Capella, ha considerado este miércoles que la Ley de Vivienda del Gobierno se queda "corta" en diversos aspectos y ha reivindicado que la referencia del Govern sobre esta cuestión es la norma catalana que tumbó el Tribunal Constitucional (TC).

"Entre lo que tumbó el TC y lo que ha pasado ahora, una ley estatal, durante este tiempo no ha pasado nada. Estamos donde estamos, hay una ley estatal que ha entrado en vigor. No dejaremos pasar ninguna oportunidad para garantizar este derecho fundamental", ha explicado en respuesta a una interpelación en el pleno de la diputada de la CUP Montserrat Vinyets.

En su opinión, la ley que garantizaba el derecho a la vivienda es la que aprobó el Parlament y fue tumbada por el TC "con el recurso interpuesto por el PP y con el sustento del Gobierno más progresista de la historia".

Pese a todo, cree que "en el mientras tanto" deben trabajar en lo que convenga, por lo que ha insistido en que no dejarán pasar ninguna oportunidad para hacer efectivo el derecho a la vivienda.

"En política puedes estar todo el día confrontando y diciendo que no, y debes medir la fuerza que tienes. Puedes plantarte en el no a todo o tener la oportunidad de avanzar y garantizar derechos. En el garantizar derechos me encontrarán siempre", ha zanjado.