Granados pide un careo con Bárcenas, al que acusa de mentir sobre la entrega de dinero para la campaña de Aguirre

El ex presidente de la Comunidad de Madrid y ex secretario general del PP en esta comunidad Francisco Granados ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga el caso 'Púnica', un careo con el ex tesorero del partido Luis Bárcenas, a los efectos de "acreditar la falsedad" de los hechos manifestados por éste último el pasado día 25.

Bárcenas manifestó n calidad de testigo que entregó junto al también extesorero del partido Álvaro Lapuerta a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid y Esperanza Aguirre, un sobre con 60.000 euros que habían recibido de la constructora Ploder para financiar su campaña electoral de 2007.

Así lo solicita la defensa de Granados en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en los que el investigado en Púnica expone sus alegaciones a lo ocurrido en dicha declaración "en el sentido de negar la veracidad de los hechos en ella relatados".

Según el relato de Bárcenas, el dinero fue recibido por Lapuerta, y metido en un sobre marrón de los usados en Tesorería del partido, y que por el peso serían billetes de 500 euros. Ambos, gerente y tesorero, bajaron a la planta primera de la sede de Génova y lo entregaron en mano a Aguirre, quien estaba en compañía del secretario general del partido en Madrid Francisco Granados y el que fuera el gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez.

Añade el escrito que debe tenerse en cuenta "la inexistencia de ningún régimen sancionador, ni penal ni de ninguna otra índole" que pueda afectar a la conducta de Granados en relación con este asunto "al ser anterior a la ley Orgánica 8/2007 de Financiación de los Partidos Políticos. En el caso de considerarse constitutiva de delito, agrega que los hechos en todo caso habrían prescrito.

Apunta, en todo caso, que los motivos que llevaron a Bárcenas a declarar como testigo es referido a procedimientos que no forman parte de parte de 'Púnica', como la pieza denominada época I de Gürtel y otras de este macro proceso como las referentes a las parcelas de Majadahonda y Arganda del Rey, "todo ello a los efectos legales oportunos".

