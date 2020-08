Granados (PSC) descarta un tripartito: "ERC solo tiene el proyecto de dividir Cataluña"

Pide elecciones para "pasar página al 'procés" y sumar nuevas mayorías para la reconstrucción

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha descartado la posibilidad de que se reedite un tripartito en Cataluña entre socialistas, ERC y comuns tras las próximas elecciones, ya que "ERC solo tiene el proyecto de dividir Cataluña".

"El tripartito está fuera de la ecuación porque los mismos socios la han evitado. No habrá esta opción porque ERC solo tiene el proyecto de dividir Cataluña", ha afirmado en una entrevista de Europa Press.

Según ella, si JxCat y ERC suman de nuevo, volverán a gobernar juntos "aunque estén tirándose los platos a la cabeza un día y otro", por lo que el objetivo del PSC es una mayoría alternativa al independentismo.

Granados ha sostenido que los socialistas buscarán liderar nuevas mayorías con quien quiera "sumar para superar el 'procés', para dejar de dividir a los catalanes y para reconstruir Cataluña" tras la pandemia.

Al ser preguntada por si gobernaría junto a ERC, la también viceprimera secretaria del PSC ha asegurado que no gobernarán con partidos "que tengan como bandera continuar dividiendo a los catalanes".

"ERC solo se dedica a continuar atizando el odio y la división entre catalanes y hablando de espolios fiscales y de cuestiones que nosotros evidentemente no compartimos, y no solo, sino que combatimos directamente. Nosotros no nos planteamos estar en un proyecto que tenga esto como objetivo", ha dicho.

También ha acusado a ERC de no saber hacer una buena gestión pública, como cree que se demuestra en las consellerias que lideran: "Por tanto ¿qué carta de presentación tiene ERC en estos momentos? La división y la mala gestión. Yo creo que no son buenos compañeros para hacer un buen gobierno".

PIDE ELECCIONES

Ante esto, aspira a que el PSC quede por delante de los partidos independentistas en las elecciones catalanas y articular así nuevas mayorías: "Lo que proponemos es sumar nuevas mayorías, pasar página al 'procés', acabar con la división entre catalanes y trabajar por la reconstrucción social y la reactivación económica".

"Quien quiera sumarse a esta propuesta puede sumar una nueva mayoría con el PSC. Solo con estos pilares y estos vectores: reconstruir y reconciliar", ha añadido.

Granados ha insistido en convocar elecciones en Cataluña cuanto antes porque "cada día que pasa es una oportunidad perdida para llamar a la ciudadanía a las urnas", y ha defendido que se pueden celebrar pese a la situación sanitaria, como ha ocurrido en Galicia y el País Vasco.

Considera que estas elecciones son urgentes, ya que tacha al Ejecutivo de mal gobierno porque, a su juicio, está dividido y es incompetente, y ha calificado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de "negligente e irresponsable".

MIQUEL ICETA CANDIDATO

La portavoz socialista ha zanjado cualquier debate sobre quién debe ser el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, ya que "no hay ninguna duda" de que será el primer secretario, Miquel Iceta.

"Aparte de ser el mejor político que tenemos en Cataluña, es el único que tiene las ideas, que tiene los equipos y que tiene el proyecto para sacar a Cataluña de esta década de decadencia", ha subrayado.

CESE "DE FACTO" VERGÉS Y EL HOMRANI

Sobre la gestión del coronavirus, ha acusado a la Generalitat de actuar tarde y mal, y ha advertido de que Torra "de facto ha cesado" al conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, porque ya no tiene competencias en residencias, y a la de Salud, Alba Vergés, porque, a su juicio, ya no está teniendo protagonismo público.

"De facto el presidente Torra ha cesado a dos consellers de ERC, Vergés y El Homrani, y en estos momentos tenemos a Pere Aragonès desaparecido y haciendo precampaña en vez de gobernar en un momento tan difícil", ha recriminado.