Grande-Marlaska pide apoyar al PSOE en las urnas para "garantizar a los andaluces un futuro digno"

SAN ROQUE (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha emplazado este domingo a la militancia del PSOE en San Roque (Cádiz) a seguir trabajando "intensamente" esta semana para "garantizar a la sociedad andaluza un futuro bastante más digno, de respeto a los derechos y libertades" así como a salvaguardar "un proyecto de cohesión social con el que avanzar".

Dentro de esos derechos fundamentales ha situado el ministro a la violencia machista, "una violencia de género que no se puede relativizar como hace la derecha contagiada por la ultraderecha" y a su juicio, "es una cuestión de importancia ineludible para todos nosotros porque sin dignidad, sin igualdad no se puede avanzar".

Grande-Marlaska ha asegurado a través de un comunicado que "nos enfrentamos a un reto importante el 19 de junio, llenar las urnas de ilusión, esperanza y compromiso". "Tenemos un programa, tenemos un proyecto, tenemos un candidato como Juan Espadas y también y sobre todo, tenemos un gran partido, tenemos al PSOE y al PSOE de Andalucía con el músculo necesario", ha apostillado.

Se ha referido a la agenda social del Gobierno de España para precisar que "necesitamos un coadyuvante realmente necesario que participe de las mismas políticas" y eso, en su opinión, solo lo garantiza un gobierno socialista. Ha defendido el blindaje de los servicios públicos por parte de su Gobierno en sanidad, en educación, apostando por la mayor oferta de empleo público a nivel estatal que se recuerda en los últimos años. "Nosotros sentimos que lo público es lo necesario y lo imprescindible para la cohesión social y para garantizar una verdadera igualdad", ha precisado.

En materia de Interior y Seguridad ha recordado que "cuando llegamos al gobierno uno de mis primeros cometidos a instancia del presente Sánchez fue venir aquí a la comarca para restablecer el principio de autoridad" y ha defendido "que la inversión en el incremento del número de efectivos, de medios materiales, de infraestructuras es una absoluta realidad, el 30% del plan de infraestructuras para seguridad, para cuarteles para comisarías del Gobierno de 600 millones de euros viene para Andalucía".

A una semana de la cita con las urnas, el que fuera candidato socialista por la provincia en los comicios generales ha querido insistir en la importancia de la movilización y en la ilusión por defender el modelo del PSOE de "políticas realmente sociales y por hacer frente y cambiar estos cuatro últimos años en los que el sector público se ha visto afectado, los derechos sociales afectados, la dependencia se ha visto afectada también y siempre en detrimento de la sociedad de aquellos que más lo necesitan".

Grande-Marlaska ha abundado en que "desde el Gobierno central, se ha trabajado de forma intensa y ante situaciones nada fáciles" como la pandemia, la crisis, emergencias y una guerra, "pero siempre con nuestra perspectiva de proteger a los más débiles y que ese sector público estuviera realmente fuerte". En la misma línea ha contrapuesto que "en Andalucía se ha despedido a 8.000 sanitarios recientemente, ese es el pago que los gobiernos conservadores, los gobiernos de derechas han hecho respecto a todos los que lo han dado todo por la sociedad en su conjunto".

El ministro del Interior ha recordado el impacto de "los fondos de recuperación, esos 140.000 millones que el presidente Sánchez consiguió en Europa y a los que la derecha también se encargó de ir a Europa para que no llegaran aquí" y ha reprochado también al PP que "en Andalucía no se han ejecutado el 62% de los mismos destinados a políticas sociales o para garantizar la solvencia de las pymes y de los autónomos que tampoco han sido capaces de gestionar el 30% de esos fondos".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha hecho un llamamiento a la participación, a la movilización "en una cita histórica" y en la que se trata de "elegir entre dos modelos de sociedad el modelo egoísta del PP, que únicamente venden una rebaja de impuestos que ha favorecido a menos de un 1 por ciento de la población andaluza, solo para aquellos que ganan más de 100.000 euros y todo ello a costa del retroceso en los servicios públicos, en la sanidad pública, en la educación frente al modelo de Juan Espadas que trata de luchar contra las desigualdades y que podamos compartir una vida en igualdad de condiciones".

Para ello, se ha referido a propuestas del candidato socialista a la Presidencia como "recuperar a los 8.000 sanitarios que fueron despedidos en el mes de octubre del año pasado; con un compromiso para que cualquier andaluz, cualquier andaluza que necesite ver a su médico de cabecera lo hará en menos de 48 horas; a acabar con esa educación de doble velocidad para los que puedan acudir al centro privado y acabar con esa explosión de nuevas universidades privadas y centros de formación ocupacional privados y realizar una apuesta por la educación pública de calidad y un compromiso para la universalización de la educación de cero a tres años".

Ruiz Boiz ha asegurado que el PSOE aboga por "ampliar toda la formación profesional en este caso dual con acceso para que los jóvenes tengan su primer puesto de trabajo, un compromiso de Juan Espadas para la primera oportunidad laboral y eso es lo que vamos a tratar de conseguir una Andalucía de igualdad en la que todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades".

"Es el momento de que por primera vez los andaluces de nuestra generación llamemos a la oportunidad de frenar el avance de la derecha que vino en el 2018 desde la derrota del PP pero con el apoyo de la extrema derecha de Vox que aparecía por primera vez en una institución en Andalucía y ahora nos toca en este caso de una posición de la oposición por primera vez del PSOE el que paremos a la derecha", ha explicado.

La candidata al Parlamento andaluz, Rocío Arrabal, ha apelado el espíritu vivido en la jornada de Cártama (Málaga), ya que "allí se respiraba un gran ambiente de cambio, una necesidad de cambio de la mano de los jóvenes que trasladaron su principal problema que no deja de ser otro que el empleo y se pusieron en valor todas y cada una de las medidas para generar empleo y para el empleo estable que ha llevado a cabo el gobierno central del gobierno de Pedro Sánchez y trasladar que uno de cada dos empleos que se crea es un empleo estable".

Así, ha recordado otras medidas como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, una serie de medidas que sin duda vienen a reforzar el futuro de nuestros jóvenes pero es que además nosotros aquí en Andalucía necesitamos que se le dé continuidad a esa política y eso solamente es posible de la mano de Juan Espadas, de la mano de un gobierno socialista que apoyen los planes de empleo".

"Recuerdo que estamos en la comarca que tiene dos municipios con la tasa de desempleo más alta de toda España entre ellos están La Línea de la Concepción y Algeciras y Pedro Sánchez anunció un plan de empleo especial para aquí para Andalucía pero nosotros necesitamos un gobierno de la Junta que también arrime el hombro", ha explicado.

Arrabal ha apelado al voto no solo de la izquierda, también del centro, "a ese voto útil para frenar a las derechas que niegan o quieren que no se haga ver la violencia de género en la mujer y no podemos permitir que se oculte esa realidad porque ya van 19 mujeres muertas en los que llevamos de año a manos de sus parejas y eso no lo podemos permitir así que las mujeres, los jóvenes, todos y cada uno tenemos que acudir a las urnas el próximo 19 de junio porque si votamos ganamos".