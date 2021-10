Las grandes empresas españolas suspenden en "ciudadanía corporativa", según un informe de Evercom y la URJC

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La grandes empresas radicadas en España suspenden de forma generalizada en el ámbito de la "ciudadanía corporativa", según un informe publicado este jueves por la consultora de comunicación Evercom y la Universidad Rey Juan Carlos.

El estudio evalúa 400 empresas localizadas en España y con una facturación superior a 50 millones de euros. El documento concluye que "la gran mayoría" está lejos de la ciudadanía corporativa, ya que la media se sitúa en 26,66 puntos.

"La 'ciudadanía corporativa' expresa el compromiso activo que las empresas mantienen respecto a su organización y a su entorno, mediante comportamientos responsables y sostenibles (tanto desde el punto de vista social como medioambiental) que despliegan de manera global e integrada", ha indicado el consejero delegado de Evercom, Alberte Santos.

El análisis de este índice determina que las compañías obtienen mejor puntuación de "ciudadanía corporativa" a medida que aumenta el tamaño de facturación. No obstante, en el grupo de las empresas que no cotizan en el Ibex ni en el Mercado Continuo, hay una excepción en relación con el tamaño: los mejores resultados no lo muestran las empresas más grandes, sino el grupo inmediatamente anterior, el de las que facturan entre 400 y 800 millones de euros.

Las finanzas y los seguros muestran los mejores valores (25,07), seguidos a bastante distancia del sector del transporte y almacenamiento (16,36) y del sector de las industrias manufactureras (14,31). En ese mismo conjunto de empresas, el sector energético presenta niveles particularmente bajos de "ciudadanía corporativa" (6,2), por debajo del sector de Información y Comunicaciones.

Según el índice, le mejor puntuación del ranking es para ACS, con 77 puntos, seguida de Holcim Investments (76 puntos), Enagás (73 puntos) e Iberdrola (69 puntos).