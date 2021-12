Grant Thornton facturó 5.857 millones de euros hasta septiembre, un 14,3% más

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La firma de servicios profesionales Grant Thornton facturó en el ejercicio cerrado el pasado 30 de septiembre 6.600 millones de dólares (5.857 millones de euros), lo que supone un 14,3% más respecto a los 5.800 millones de dólares (5.147 millones de euros) del mismo periodo del año anterior.

Europa, Oriente Medio y África (EMEA) fue la región que más creció, al facturar 2.500 millones de dólares (2.215 millones de euros), un 19,1% más, seguida de Asia Pacífico, con 1.200 millones de dólares (1.063 millones de euros), y América, con 2.900 millones (2.570 millones de euros), lo que equivale a aumentos del 15,8% y del 9,7%, respectivamente.

Además, la firma ha señalado que el crecimiento se ha extendido a todas las líneas de negocio, especialmente la de auditoría, que ha crecido un 16,1% al facturar 2.700 millones de dólares (2.393 millones de euros), seguida de la de consultoría, con un 15,5% más hasta los 2.400 millones (2.127 millones de euros) y la de impuestos, con un 8,6% más, hasta los 1.400 millones (1.240 millones de euros). El número de profesionales, por su parte, aumentó de 58.000 a 62.000.

"Si bien estos resultados son alentadores, las perspectivas macroeconómicas siguen siendo inciertas y se observa un aumento de los riesgos asociado a las interrupciones de las cadenas de suministro, al contexto comercial y a las preocupaciones por la pandemia. En cualquier caso, creo que Grant Thornton ha demostrado su resiliencia y nos encontramos en una posición óptima para responder a las oportunidades del mercado y a las demandas de cambio que cada vez son mayores en nuestra profesión", ha señalado el consejero delegado de la firma, Peter Bodin.

La firma presentó este 2021 su nueva estrategia mundial hasta 2025, que se fundamenta en "cuidar de sus profesionales, clientes y comunidades, ayudándoles a generar un impacto sostenible en el mundo".

"Vamos a centrarnos especialmente en el crecimiento y la protección de nuestro negocio internacional. Todas nuestras actuaciones se alinearán en torno a este objetivo, de ahí que nos hayamos esforzado en contar con una sólida infraestructura para conseguirlo. Estaremos atentos también en el desarrollo de nuestras capacidades estratégicas, la gestión de los riesgos, el impulso de la calidad y la potenciación de nuestra cultura internacional", ha señalado el presidente de Grant Thornton en España, Ramón Galcerán.

Grant Thornton también lanzará a nivel externo su nueva estrategia y posicionamiento de marca, Go Beyond, que contribuye a apoyar la estrategia de la red.

Por otra parte, la firma de servicios profesionales ha señalado que la sostenibilidad es una de las cuestiones más prioritarias para las empresas, por lo que se han incorporado a la Financial Alliance for Net Zero.