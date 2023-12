Greta Fernández define a Miguel Bernardeau como "una persona y actor maravilloso"

MADRID, 15 (CHANCE)

Los rumores de relación sentimental llevan en redes sociales desde el pasado verano, cuando Miguel Bernardeau y Greta Fernández no dejaban de compartir fotografías en sus perfiles... pero lo cierto es que ha sido esta semana cuando han sonado con más fuerza. La hija de Eduard Fernández felicitaba al actor con una imagen que no pasaba desapercibida y un mensaje de lo más enigmático.

En dicha imagen podíamos ver a los dos 'amigos' posando frente al espejo, el sin camiseta y ella en bikini... por lo que entendemos que la imagen es de hace unos meses. El mensaje que Greta escribía desvelaba sus sentimientos hacia él: "Feliz día al más bonito. T'estimo".

Tras esto, multitud de comentarios en redes sociales aseguraban que entre ellos había más que una simple amistad. Sin embargo, este jueves Greta acudía a la premiere de la película 'Sociedad de la nieve' y negaba tajantemente que tenga una relación sentimental con el actor.

"Es algo muy nuevo para mí esta cosa de estar tan expuesta en mi intimidad, me sorprende o me incomoda un poco a veces, me choca, pero bueno" nos confesaba cuando le preguntábamos cómo lleva que su nombre resuene por las redes sociales, pero nos aseguraba que muchas veces se ha reído de todo lo que se ha publicado: "Nos reímos mucho. Nos reímos y nos cansamos también un poco de no poder exponer nuestra amistad sin que todo el rato parezca otra cosa".

Greta nos insistía en que solo son muy buenos amigos: "Es todo como versionado a su manera, yo vuelvo a repetir que somos amigos y que no hay nada más. Muy buenos amigos, una relación muy bonita. No es nada más, no es nada más de verdad que lo digo sino haría cosas raras, pero no, no es nada más".

De esta manera, dejaba claro que entre ella y el actor solo hay una bonita amistad. Eso sí, se deshacía en elogios hablando de él, definiéndolo como una persona "y un actor maravilloso, que le quiero con todo mi corazón y que me parece un actor por descubrir muy especial, de los mejores que hay para mí en este momento".

Tan buena amistad hay entre ellos que Greta nos aseguraba que si él decidiese darse una segunda oportunidad con Aitana Ocaña, le apoyaría: "A mí lo que él quiera hacer con su vida, yo ahí no me meto, soy su amiga y le apoyaré en todo".