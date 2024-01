Grifols cierra con alza del 2% tras investigar la CNMV a Gotham por si existe "información engañosa"

Cree que no hay evidencias de que la información auditada de Grifols no sea conforme con la normativa y no ve condiciones para prohibir cortos

Las acciones de Grifols han cerrado la sesión de este martes con un alza del 1,97%, hasta intercambiarse a un precio de 8,99 euros, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) haya comenzado a analizar la información remitida por la compañía sobre diversos aspectos de su contabilidad, entre ellos, los vínculos de la compañía catalana con el 'family office' Scranton.

Más allá de la revisión de la información financiera de Grifols, el organismo supervisor está analizando también la conducta del fondo Gotham en cuanto al contenido de su informe, el modo en que fue difundido y las operaciones de mercado conexas.

El objeto, según la CNMV, es determinar si dicha conducta es conforme con las normas europeas sobre abuso de mercado, en particular las que abordan la difusión de "información engañosa".

"Como ocurre en este tipo de procesos, dicho análisis puede requerir que se recaben informaciones aclaratorias o complementarias y, dada la complejidad de las cuestiones sobre las que versa, puede demorarse unas semanas sin poder determinar una fecha concreta para su conclusión", ha señalado el organismo supervisor, que, no obstante, tiene la firme determinación de esclarecer la situación "a la mayor brevedad posible" y de que se hagan públicas las conclusiones de sus actuaciones.

"No es posible, obviamente, anticipar dichas conclusiones ni las actuaciones correspondientes en la fase actual, ni tampoco hay evidencias a día de hoy, con la información pública disponible, de que la información publicada y auditada de Grifols no sea conforme con la normativa", ha indicado el organismo presidido por Rodrigo Buenaventura.

Asimismo, el organismo supervisor no ha detectado, desde el día 9 de enero hasta hoy, que haya ninguna información privilegiada concreta pendiente de publicación que suponga una situación de información asimétrica entre distintos inversores.

Por ello, según explica, no ha sido necesario suspender la negociación de modo cautelar, mientras fuese difundida esa eventual información.

NO SE DAN CONDICIONES PARA LIMITAR O PROHIBIR POSICIONES CORTAS

En cuanto a las posiciones cortas, la CNMV viene monitorizando de forma estrecha desde el pasado día 9 de enero las posiciones sobre Grifols.

En este sentido, la CNMV ha indicado que en términos agregados y comparados con el conjunto de cotizadas españolas, estas no presentan valores elevados y no han determinado la evolución fundamental del precio del valor.

"Adicionalmente, no se dan las condiciones que marca el Reglamento europeo sobre ventas en corto (Reglamento UE 236/2012) en cuanto a limitación o prohibición de posiciones cortas para una medida de ese tenor", ha señalado.