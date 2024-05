Grifols se dispara un 7% tras anunciar que cerrará en junio la venta de su participación en SRAAS

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Las acciones de Grifols han cerrado la sesión de este lunes con un alza del 7,09% tras anunciar que cerrará el próximo mes de junio la venta de un 20% de su participación en Shanghai RAAS Blood a Haier, a través de su filial Qingdao Medical Haier Medical Technology.

Este anuncio se produce casi una semana después de que la compañía catalana completara "satisfactoriamente" la colocación privada de 1.000 millones de euros en bonos sénior garantizados al 7,5%.

En concreto, los títulos de la compañía han marcado un precio de 9,520 euros, situándose por detrás de Indra, que ha liderado las ganancias del selectivo, con un alza del 8,83%.

El cierre de la transacción se llevará a cabo tras completar ambas compañías "los habituales tramites de aprobación gubernamentales, tanto nacionales como internacionales", según ha informado la firma catalana en una nota de prensa.

En concreto, la compañía de hemoderivados ha adelantado que la transacción está sujeta a la declaración de conformidad de la Bolsa china de Shenzhen.

A través de un acuerdo de compra de acciones anunciado en diciembre de 2023, Grifols vende así el 20% de su participación en Shanghai RAAS a Haier por 12.500 millones de yuanes RMB (1.800 millones de dólares, aproximadamente, y 1.671,5 millones de euros).

Grifols y Haier aprovecharán sus respectivas capacidades y colaborarán para explorar futuras oportunidades de negocio.

La transacción aún está sujeta a la confirmación de cumplimiento que emitirá la Bolsa de Shenzhen, que será el paso previo al registro de transferencia de acciones en China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.

Los ingresos derivados de esta desinversión se utilizarán, según avanzó la compañía hace unas semanas, para la reducción de deuda garantizada ('secured debt') de Grifols con vencimiento en 2025, contribuyendo a la mejora de su estabilidad financiera.

COMPLETA SU EMISIÓN PRIVADA DE 1.000 MILLONES

Grifols anunció la semana pasada que había completado "satisfactoriamente" la colocación privada de 1.000 millones de euros en bonos sénior garantizados al 7,5%, con vencimiento en mayo de 2030.

La firma detalló que estos bonos fueron emitidos y que ya se recibió el importe de su desembolso, a un precio de compra del 98,50% del importe nominal.

Según explicó la compañía de hemoderivados, los fondos obtenidos con esta transacción se utilizarán para amortizar los bonos sénior no garantizados con vencimiento mayo de 2025.

Grifols contó con Osborne Clarke y Proskauer Rose LLP como asesores legales para esta operación, mientras que Deutsche Bank fue el agente colocador de la compañía.