Grifols recupera en Bolsa un 7,27% en la semana, pero sigue siendo el peor del año (-33,65%)

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Grifols ha firmado el segundo mejor cierre de la semana en Bolsa, con una revalorización del 7,27%, encajado entre dos grandes valores del Ibex 35 como el BBVA (+10,75%) y el Banco Santander (+6,33%) después de que ambas entidades comunicasen unos resultados de récord, si bien la compañía catalana de hemoderivados sigue ostentando la peor evolución bursátil de 2024 con una depreciación del 33,65%.

Así, la acción de Grifols ha conseguido recuperar esta semana el nivel de los 10 euros -en concreto ha cerrado en los 10,25 euros por acción- después de que la compañía presentase el pasado viernes --con el mercado ya cerrado-- una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York contra la firma de análisis Gotham City Research y sus dueños por el informe en el que se acusaba a la empresa de maquillar sus cuentas.

Al hilo de esto, el responsable de renta variable de Tressis, Víctor Álvarez, ha comentado en declaraciones a Europa Press que "es normal que veamos algún rebote después del fuerte castigo que lleva la farmacéutica en 2024".

Asimismo, Álvarez ha expresado que, a pesar de la denuncia interpuesta contra Gotham el pasado 26 de enero, desde Grifols "todavía no han aclarado del todo muchas de las acusaciones que hizo Gotham, sobre todo las relacionadas con Scranton (una de las sociedades participadas por la familia Grifols)".

"Hasta entonces hacer una valoración es un salto de fe, por lo que aconsejamos cautela a la hora de invertir en el valor", ha remachado el ejecutivo de Tressis.

En la denuncia contra Gotham, la farmaceútica catalana alegaba que los demandados obtuvieron "una considerable posición en corto" en Grifols, publicando y distribuyendo posteriormente un informe "con falsedades sobre la contabilidad, las comunicaciones, las finanzas y la integridad de Grifols".

La empresa catalana solicitó en esta demanda la aplicación de medidas cautelares para que los demandados se retractasen y no persistiesen en sus actuaciones, a la vez que se reclamó un resarcimiento económico que, no obstante, no fue cuantificado.

Con todo, aunque los títulos de Grifols se mantienen un 28% por debajo del dato de cierre del pasado 8 de enero -entonces la acción valía 14,24 euros-, un día antes de que Gotham City Research publicase el informe, también es cierto que se alejan del mínimo cosechado hasta el momento el pasado 19 de enero, cuando la depreciación acumulada alcanzaba el 41%, con la acción a un precio de 8,368 euros.

BLACKROCK AUMENTA SU PRESENCIA EN GRIFOLS POR ENCIMA DEL 4%

Blackrock ha elevado este viernes su participación en Grifols por encima del 4% en medio de la pugna judicial de la catalana con Gotham City Research tras los informes que cuestionaban su contabilidad y solvencia.

Así, la gestora de fondos ha alcanzando el 4,189% de presencia en Grifols, desde el 3,907% anterior, como ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la participación de BlackRock en Grifols se divide entre un 2,726%, que se corresponde a derechos de votos atribuidos a las acciones, y el 1,463% restante, obtenido a través de instrumentos financieros.

Según los precios del mercado al cierre de este viernes, el paquete de Blackrock tendría un valor de unos 183 millones de euros, pues Grifols ha cerrado en los 10,25 euros por acción y ha subido un 7,27% en Bolsa en la semana, siendo el segundo mayor ascenso del Ibex 35.