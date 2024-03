Grisi (Santander) cree que la transición sostenible debe ser "rentable" y "global"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi, cree que la transición hacia la sostenible debe ser "rentable" y "global", de tal forma que ha pedido ver esta cuestión "no como un tema de Europa o de regiones".

En su intervención en el IV Encuentro Anual del Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles (Finresp), organizado este jueves en Madrid, Grisi ha comentado que la sostenibilidad ya forma parte del diálogo diario del sector financiero, algo que no sucedía hace algunos años.

Sin embargo, cree que lograr alcanzar la sostenibilidad no es posible si no es rentable. "Tenemos recursos limitados en las diferentes áreas, países y situaciones. Y la única manera de hacerlo es lograr convencer a la gente de este camino. Si cuesta más y tengo menos rentabilidad, ¿por qué hacerlo? Tiene que ser un tema de convencimiento, no de obligar a la gente, de forzarla", ha sostenido.

También ha defendido que esta transformación tiene que ser "global", puesto que si solo se aborda en un lugar, en una región, "no se arregla de manera global".

Así, ha utilizado la metáfora de la zanahoria y el palo para pedir incentivos, en lugar de más requerimientos a las entidades para financiar esta transformación sostenible.

Al respecto, el presidente del Instituto de Estabilidad Financiera, Fernando Restoy, que ha participado en la mesa redonda junto a Grisi, ha reconocido que todos los agentes "tienen que contribuir" a realizar esta transición, aunque ha considerado que el papel de las políticas públicas es "absolutamente esencial", al tiempo que se ha mostrado menos proclive a aumentar los requisitos de capital para exigir el cumplimiento en materia de sostenibilidad.

"La comunidad científica y técnica sabe que el juego de impuestos y subvenciones es posiblemente el instrumento para generar los incentivos adecuados", ha explicado.

Ha proseguido resaltando el "papel crucial" que está llamada a desempeñar la banca en la "brutal" reasignación de recursos que necesita la transición sostenible, un papel que el supervisor o regulador "debe facilitar" y no obstaculizar.

AEB DESTACA EL ROL FUNDAMENTAL DE LA BANCA EN LA DESCARBONIZACIÓN

Por su parte, la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, encargada de moderar la mesa entre Grisi y Restoy, ha señalado al inicio de la sesión el rol "fundamental" de la banca en la descarbonización de la economía.

Además, ha hablado de cuatro ejes que están utilizando las entidades para actuar: el compromiso público, que, en el caso de algunos bancos, va "más allá" de los requerimientos regulatorios; el cumplimiento del marco regulatorio; la gestión de la sostenibilidad dentro de las propias entidades; y la financiación 'verde' y de los planes de transición.