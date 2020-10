Groupama AM sitúa a Olivier Le Braz al frente de su sucursal en España

Sale de la gestora su responsable para España, Iván Díez

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Groupama Asset Management ha nombrado nuevo director general de su sucursal española a Olivier Le Braz, hasta ahora director del equipo de desarrollo de la gestora, con el objetivo de "acelerar el desarrollo" de la oficina española.

Le Braz fue director general para España en Rothschild & Co. AM, entre 2012 y 2018. Antes, ejerció como responsable de distribución en Oddo AM en Francia y trabajó para Banque D'Orsay, Robeco y WestLB Mellon AM, entre otros.

Esta reestructuración está motivada por la salida de la compañía del actual jefe de Groupama AM en España, Iván Díez Sainz, que será sustituido "en breve" por "un nuevo talento", que estará por debajo de Le Braz.

Con esta nueva organización, que amplía su oficina de tres a cuatro profesionales, la gestora asegura que "reafirma sus fuertes ambiciones de desarrollo sostenido en Iberia".

Groupama AM España, abierta desde 2008, cuenta con más de 3.000 millones de euros en activos bajo gestión, a 30 de septiembre de 2020.