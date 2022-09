Grover capta 270 millones de deuda para hacer crecer su negocio de alquiler de dispositivos

La firma remodela su consejo dando entrada a cuatro ejecutivas

El unicornio del alquiler de dispositivos electrónicos Grover ha captado 270 millones de euros de una nueva línea de financiación de deuda del gestor de activos M&G para ampliar su inventario de productos y expandirse a otros mercados.

La compañía ha destacado en un comunicado que los fondos le permitirán también reforzar su balance en un momento en que la inflación está empujando a más clientes a alquilar tecnología para evitar compromisos financieros a largo plazo y grandes desembolsos de dinero.

Así, Grover ha aumentado en más de un 50% desde enero su base de clientes con una demanda creciente en Estados Unidos, Europa Occidental y el segmento para empresas. La empresa tiene actualmente más de 800.000 artículos en circulación que cubren todo el espectro de la electrónica de consumo y, en julio, llegó al millón de dispositivos alquilados.

REMODELACIÓN CONSEJO

La compañía también ha remodelado su consejo con la ex consejera de Klarna Sara McPhee; la ex ejecutiva del sector mediático Joanna Coles; la ex directora financiera de Snap, Lara Sweet; y la directora creativa de Snap, Collen DeCourcy.

En paralelo, la firma continúa acelerando su estrategia de finanzas integradas con la Grover Card y planea lanzar próximamente una nueva herramienta de software profesional en Estados Unidos, Países Bajos, España y Austria.