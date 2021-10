Grupo Catalana Occidente nombra a Hugo Serra nuevo consejero delegado

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

Grupo Catalana Occidente ha nombrado a Hugo Serra nuevo consejero delegado, cargo que asumirá a partir del 1 de enero de 2022, en sustitución del actual CEO, Ignacio Álvarez.

En un comunicado remitido este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo ha explicado que así lo ha aprobado el consejo de administración en su reunión.

Ignacio Álvarez dejará el cargo por motivos personales tras diez años como primer ejecutivo de la entidad.

Serra es BSBA (Bachelor of Science in Business Administration) por University of Wales, licenciado en Business Administration por la Universitat Politecnica de Catalunya (UPC) y MBA por el Iese.

Se incorporó al Grupo Catalana Occidente como miembro del consejo de administración en 2006, pasó por distintas áreas del grupo hasta que en 2009 comenzó a prestar apoyo a Presidencia, y en 2013 fue nombrado director general adjunto a Presidencia.

El presidente del Grupo Catalana Occidente, José María Serra, ha agradecido "la dedicación y entrega" de Ignacio Álvarez, que llegó al grupo en 2004 tras la adquisición de Seguros Bilbao.

"La aportación y esfuerzo de Ignacio Álvarez han sido fundamentales para conseguir los objetivos que el Grupo se ha planteado a lo largo de estos años", ha añadido José María Serra.

También ha indicado que el nombramiento de Hugo Serra ayudará a dar continuidad a la estrategia del Grupo Catalana Occidente "basada en tres pilares: crecimiento, rentabilidad y solvencia".