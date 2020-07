Grupo CMC prevé duplicar su actividad de gestión y control de plantas fotovoltaicas en este ejercicio

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Grupo CMC prevé reforzar su posición en el área de control y gestión de plantas fotovoltaicas durante este ejercicio y duplicar la gestión de la potencia instalada en 2020 gracias, entre otras cosas, a la certificación recientemente obtenida por parte de PcVue Solutions, filial española de la francesa ARC Informatique, informó la multinacional tecnológica española.

Esta última compañía es uno de los proveedores globales más importantes de este tipo de sistemas en el sector de las energías renovables, con clientes como Iberdrola, Siemens Gamesa o General Electric.

El grupo CMC actualmente gestiona en España más de 10.000 megavatios (MW) de 100 plantas, 700 instalaciones de todas las tecnologías (fotovoltaicas, térmicas, cogeneración, eólica, hidráulica, subestaciones,...) y tres despachos delegados.

Con esta certificación, Grupo CMC no solo mejora su posición de cara a los constructores de estas instalaciones, conocidos como 'EPC' ('Engineering, Procurement and Construction'), sino que también prevé ampliar los segmentos de actividad susceptibles de utilizar esta tecnología conocida en el mercado como sistemas Scada (acrónimo de Supervisory Control and Data Acquisition) y abordará proyectos en los sectores de transportes, industria, control y gestión de edificios inteligentes o de suministros de agua.

Carlos Navares, experto en eficiencia energética de CMC, valoró que la certificación fortalece al grupo como compañía, "con una experiencia probada en el desarrollo de proyectos Scada", lo que les va a permitir estar presentes en las grandes estrategias de expansión de plantas de energías renovables actualmente en desarrollo, tanto en España como fuera.