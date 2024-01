Grupo Dia logra ventas brutas de 7.650 millones en 2023, un 19,4% menos, y eleva un 9,4% facturación en España

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Grupo Dia cierra 2023 con unas ventas brutas de 7.649,7 millones de euros, excluyendo la venta de las tiendas a Alcampo en España, Clarel y de los supermercados de Dia en Portugal, lo que supone una caída del 19,4%, aunque con un avance de 3,1% en venta comparable, mientras que las ventas en España se han elevado un 9,4%, hasta los 4.855,8 millones de euros, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la cadena de supermercados ha destacado el desempeño en España, que sigue ganando cuota de mercado a superficie comparable y ratifica la solidez de la transformación iniciada en 2019.

El consejero delegado global de Grupo Dia, Martín Tolcachir, ha reconocido que Dia ha cerrado un "año clave" para el negocio. "Con un muy buen desempeño en ventas que avala la confianza de nuestros clientes y ratifica el éxito de nuestra estrategia centrado en la proximidad", ha señalado.

"En 2023, nuestro foco ha sido finalizar el 'turnaround' del negocio en España y Argentina, acelerar el crecimiento de nuestro 'ecommerce' y ampliar nuestra red de franquicias. El gran trabajo de nuestro equiponos ha permitido cumplir nuestra hoja de ruta y cerrar el ejercicio con una venta neta de 5.719 millones de euros, destacando positivamente el desempeño del negocio en España, cuya venta comparable avanza un10,7% y logra una venta neta de 4.046 millones en 2023", ha explicado.

De esta forma, en el cuarto trimestre de 2023 las ventas brutas del grupo ascendieron a los 1.984 millones de euros con un incremento 'like for like' del 7,1%.

En España, las ventas comparables, excluyendo la venta de las 223 tiendas de Alcampo, se elevaron un 7,1% en el cuarto trimestre, ganando cuota de mercado y enlazando siete trimestres creciendo, según ha explicado la compañía, mientras que las ventas brutas alcanzaron los 1.245,5 millones de euros, un 6,3% más que el año anterior, con un incremento en venta comparable del 7,1%.

ALZA DEL 26% EN VENTA 'ONLINE'

La compañía ha destacado el alza del 26% en venta 'online' del último trimestre del año en España, comparado con el mismo periodo de 2022, y eleva al 4% su aporte a la venta neta impulsado por el lanzamiento de lanueva plataforma de 'ecommerce', con la nueva web dia.es y la 'app'.

El consejero delegado de Dia España, Ricardo Álvarez, ha avanzado que la "transformación de Dia en España es una realidad". "Nos ha dado el impulso necesario para conseguir este gran resultado en ventas. Apostamos por la proximidad, por ofrecer la posibilidad de hacer una compra más fácil y rápida, en tienda y 'online', con productos de la más alta calidad", ha indicado.

Por su parte, en Argentina, la enseña logró ventas brutas bajo enseña de 1.886 millones de euros, lo que le ha permitido consolidar su posición como el segundo operador del mercado a nivel nacional, y líder en la ciudad de Buenos Aires, pese al negativo contexto macroeconómico que ha lastrado el último trimestre del año.

Sin embargo, a pesar del buen desempeño operativo, la contribución de Argentina a las ventas del grupo ha sufrido un impacto negativo por la devaluación del tipo de cambio que alcanzó el 142% en el cuarto trimestre.

Respecto a Brasil, la compañía ha señalado que el negocio aún se ve fuertemente afectado por el contexto del mercado, afectado por la deflación alimentaria que ha desencadenado un aumento de la competencia y en la agresividad promocional del sector retail. Así, en el cuarto trimestre, la venta bruta alcanzó los 225 millones de euros.

CERCA DE FINALIZAR LA TRANSFORMACIÓN DE TIENDAS EN ESPAÑA Y ARGENTINA

La cadena de supermercados ha señalado que de cara a 2024 España y Argentina serán los principales motores de crecimiento durante este año, después de que ya esté el 86% de las tiendas en España remodeladas y el 82% de Argentina.

En el último trimestre del año, la cadena de supermercados ha avanzado en el despliegue de su propuesta de valor con 31 renovaciones y 27 aperturas. En total, durante 2023 se han realizado 523 remodelaciones de tiendas (289 en España y 234 en Argentina) y 112 aperturas (36 en España y 76 en Argentina). Así, al cierre de diciembre la firma cuenta con 2.880 tiendas operando bajo el nuevo modelo, un 73% de la red (excluyendo las tiendas Clarel y las de Dia Portugal).

Por país, España cuenta con 2.002 tiendas operando bajo el nuevo modelo, el 86% de la red; Argentina tiene 863, el 82% de la red; y Brasil 15 (3% del total).

En este año, la compañía trabajará para seguir impulsando el surtido de productos marca Dia y enriquecer la oferta de frescos, además de seguir desarrollando el ecosistema digital a través de la implementación de nuevas iniciativas dentro del 'ecommerce' y la 'app', así como extender su cobertura.

Tolcachir ha destacado que en un "escenario de incertidumbre" se confirma la apuesta por la proximidad del grupo. "Nos ha permitido cumplir un compromiso histórico de Dia: ser un aliado del ahorro de loshogares ofreciéndoles un surtido completo, de gran calidad a precios asequibles. Al tiempo, conscientes de la tensión adicional que han vivido los hogares, nuestro esfuerzo diario se ha dirigido a lograr el menor impacto posible del incremento de costes y precios de materias primas sobre el precio de los productos", ha indicado.