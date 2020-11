El Grupo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid interviene en un simulacro de terremoto

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) ha participado hoy en un simulacro de terremoto realizada en la Escuela Nacional de Protección Civil del Ministerio del Interior, con la participación del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad, el SUMMA112, la unidad canina y la Policía Municipal de la ciudad de Madrid, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha seguido 'in situ' la prueba acompañado, entre otros, por la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, e Inmaculada Sanz, delegada del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.

El escenario del simulacro ha sido un país imaginario que ha sufrido en plena madrugada un terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter, provocando graves daños a las infraestructuras y a la población, obligando a sus autoridades a solicitar ayuda internacional.

Por parte del ERICAM han participado una veintena de efectivos, entre miembros del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y del SUMMA112 y binomios caninos de la Escuela Española de Salvamento y Detección con Perros (ESDP).

Impulsar la formación y la coordinación entre cuerpos y profesionales es el objetivo fundamental de un simulacro que se celebra anualmente y con el que la Comunidad de Madrid pretende mejorar la eficacia de su Grupo de Emergencia y Respuesta Inmediata ante una catástrofe ocurrida en el exterior de la región.

Tras el simulacro, el consejero madrileño ha querido poner en valor la labor de este grupo de emergencia, del que se sienten "muy orgullosos" por ser fundamental en las catástrofes salvar vidas de forma inmediata. "El personal de seguridad y emergencias debe estar coordinado para esa actuación inmediata con el objetivo de salvar vidas", ha reseñado.

Inmaculada Sanz ha destacado que se necesita estar coordinado con los demás servicios de emergencias, resaltando la unidad de medios aéreos en alusión de los drones que se están potenciando desde el Ayuntamiento de Madrid y que está siendo vital en estos momentos de la pandemia.

MÁS DE 30 AGENTES

En el ejercicio han participado activamente una treintena de agentes del Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid, acompañados de diferentes vehículos, drones y perros adiestrados.

Durante el simulacro, estos policías municipales han sido los primeros en actuar tras el terremoto para asegurar la zona y evaluar preliminarmente la situación mediante drones.

Además, estos profesionales se han encargado de crear las vías de acceso para garantizar la entrada de los vehículos de emergencia y han acordonado la zona para agrupar a los heridos a consecuencia del seísmo.

El lugar elegido para el simulacro es la Escuela Nacional de Protección Civil que, ubicada en el municipio de Rivas Vaciamadrid, es el centro de formación de referencia en España para los intervinientes del Sistema Nacional de Protección Civil, especialmente en formación de alto nivel y punto de intercambio de conocimientos con otros países.

Por estas instalaciones, unas de las mejores de Europa, pasan cada año más de 12.000 profesionales de la Protección Civil y Emergencias para formarse, entrenar y actualizar procedimientos de actuación.

En el simulacro han participado también, como observadores, representantes de la dirección general de Protección Civil y emergencias del Ministerio del Interior.

PRUEBA PILOTO DEL PROYECTO FASTER

Otro de los grandes objetivos de este simulacro ha sido la realización del ejercicio piloto de las tecnologías del proyecto FASTER (First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response), un proyecto de investigación de la Unión Europea en el que participan varios médicos y enfermeras del SUMMA112, el servicio de urgencias y emergencias sanitarias de la Comunidad de Madrid.

FASTER persigue apoyar tecnológicamente a los primeros intervinientes en una gran emergencia, para aumentar su seguridad y contribuir a la eficacia de la respuesta y la mejora de la atención a las víctimas, y aglutina a profesionales de distintos servicios de seguridad y emergencias de toda Europa con el objetivo de desarrollar herramientas tecnológicas que protejan a los primeros intervinientes (servicios sanitarios de Emergencias, Bomberos, Policía, etc.) en todos los aspectos de su trabajo en catástrofes.

ERICAM: UNA REFERENCIA ANTE CATÁSTROFES INTERNACIONALES

El ERICAM es el grupo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid. Se fundó en el año 2006 con el objetivo de organizar, en menos de tres horas, equipos de profesionales que puedan dar una respuesta inmediata a cualquier tipo de catástrofe, en cualquier parte del mundo.

Este grupo de intervención rápida ha participado en tareas de salvamento y rescate en los terremotos de Haití y Chile de 2010, en el de Lorca (Murcia), en 2011, y en el de Ecuador, en 2016.

También ha colaborado en la lucha contra los incendios forestales ocurridos el verano de 2017 en Portugal y Galicia