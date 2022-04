Grupo Juicy Brands duplica sus ventas en 2021, hasta alcanzar los 7 millones

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Grupo Juicy Brands, que cuenta con las marcas Juicy Avenue, The Real, Sweet Teo, entre otras, ha disparado sus ventas un 112% en 2021, hasta alcanzar los 7 millones de euros, frente a los 3,3 millones de euros registrados en el ejercicio anterior, según ha informado la compañía en un comunicado.

En concreto, la compañía, que ha logrado un beneficio de 750.000 euros, ha elevado sus ventas gracias a su fuerte apuesta por el 'delivery' con Glovo como 'partner', logrando el liderazgo en el sector, coincidiendo con la crisis sanitaria, indicó la empresa.

De esta forma, la facturación de Juicy Avenue, marca insignia del grupo, ha crecido hasta los 3 millones de euros, mientras que The Real Burrito ha tenido unos ingresos totales de 1,2 millones euros.

En este sentido, la compañía ha destacado que, más del 50% de la facturación del grupo viene de las marcas que nacieron durante la pandemia.

ELEVAR SU FACTURACIÓN A 12 MILLONES EN 2022.

De esta forma, Grupo Juicy encara con optimismo el 2022, donde estima cerrar con una facturación de 12 millones de euros, y apuesta por una estrategia de expansión.

Así, las cuatro inauguraciones previstas para este ejercicio ya han comenzado con la apertura de Pizzería 500o Crust Pizza Place, en Pozuelo de Alarcón y otro nuevo Sweet Teo, en el centro comercial La Moraleja Green.

Además, en mayo está previsto la puesta en marcha de un concepto innovador con The Real Sport Bar, donde disfrutar de todo el deporte en vivo y de su carta, mientras que el primer trimestre cerrará con la apertura de un espacio con las cuatro marcas del grupo.

Grupo Juicy Brands opera como matriz de cuatro ramas principales: Juicy Avenue, The Real (The Real Burger, The Real Burrito, The Real Greek, The Real Hot Dog, The Real Lobster, The Real Peri Peri,The Real Kebab, The Real Food Company) Sweet Teo y la reciente 500º Crust.