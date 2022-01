El Grupo Juicy Brands se expande en España con la apertura de nuevos locales y conceptos gastronómicos en 2022

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Grupo Juicy Brands impulsará su presencia en España con la apertura en 2022 de nuevos locales de sus marcas más conocidas y la apuesta por novedosos conceptos en el mercado nacional, según ha informado en un comunicado.

En concreto, el grupo tiene previsto inaugurar en el primer trimestre del año cuatro nuevos locales. Así, estas inauguraciones comenzarán con un nuevo Pizzería 500º Crust, que estará ubicado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), y otro nuevo Sweet Teo, en el centro comercial La Moraleja Green (Madrid).

Además, en febrero presentarán un concepto innovador con The Real Sport Bar en Barcelona, en el que los clientes podrán disfrutar de todo el deporte en vivo y de su propuesta gastronómica con una carta internacional.

Por último, el primer trimestre cerrará con la apertura de Food Distric en la calle Andrés Mellado de Madrid, un espacio de vanguardia donde se reunirán las cuatro marcas del grupo, con sus productos más emblemáticos, tanto para comer in situ, para recoger o para el servicio 'delivery'.

El grupo de restauración, que ha pasado de tener 13 locales en marzo de 2020 a los 22 actuales, ha cuadruplicado su facturación hastaalcanzar los seis millones de euros anuales en el último año, aumentado su plantilla en un 300% hasta los 110 empleados.

Grupo Juicy Brands opera como matriz de cuatro ramas principales: Juicy Avenue, The Real (The Real Burger, The Real Burrito, The Real Greek, The Real Hot Dog, The Real Lobster, The Real Peri Peri,The Real Kebab, The Real Food Company) Sweet Teo y la reciente 500º Crust.

En total, la compañía factura a través de más de 100 canales de venta en Glovo, además de sus locales físicos distribuidos por distintos puntos de España.