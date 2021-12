Los grupos de Congreso tienen una semana para redactar sus conclusiones de la investigación sobre el caso 'Kitchen'

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Los grupos del Congreso tendrán que presentar el próximo lunes, 20 de diciembre, sus propuestas de conclusiones relativas a la investigación parlamentaria sobre la operación 'Kitchen' y la comisión se reunirá dos días después para aprobar un documento lo más consensuado posible que, en principio, será elevado al Pleno de la Cámara para su ratificación ya en el próximo periodo de sesiones.

Este es el calendario que, según fuentes parlamentarias, ha acordado la Mesa de la comisión tras escuchar este lunes el testimonio del expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy, la última de las personas que han desfilado por el órgano que preside la socialista Isaura Leal.

Así, los grupos sólo dispondrán de una semana para registrar sus borradores de conclusiones y podrán defenderlos el día 22 en la que será la última sesión de la comisión, que tenía de plazo para finalizar sus trabajos hasta finales de este mes.

Salvo que el Congreso tenga que convocar un Pleno la última semana de diciembre --lo que sería obligado si el Senado introdujera alguna enmienda a los Presupuestos para 2022-- las conclusiones sobre el supuesto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas no serán ratificadas en el hemiciclo hasta que arranque el nuevo periodo de sesiones, ya en 2022.

JUSTO UN AÑO ABIERTA

El Pleno del Congreso acordó abrir esa investigación en octubre de 2020, pero la comisión no se constituyó hasta el 22 de diciembre de aquel año. Se cerrará justo un año después con la aprobación de sus conclusiones.

Entre marzo y diciembre han pasado por este órgano casi 40 personas que, según los partidos, podían arrojar luz sobre la supuesta trama orquestada desde el Ministerio del Interior para espiar a Bárcenas en busca de pruebas que pudieran implicar al dirigentes 'populares' en casos de corrupción.

Así, se ha podido escuchar a los principales afectados, Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias; a policías y expolicías implicados, como el ex comisario José Manuel Villarejo y el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, que acudieron en dos ocasiones; a investigadores de la trama 'Gürtel', como Manuel Morocho; y a otros protagonistas, como el que fuera chófer de Bárcenas Sergio Ríos.

También han desfilado diversos responsables políticos además de Rajoy, como el principal imputado, el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, quien fue su 'número dos' en el ministerio Francisco Martínez; la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal o el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó, quien fue citado dos veces.