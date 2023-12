Los grupos municipales de las capitales de provincia recibieron una financiación pública de 56 millones en 2022

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La financiación pública global de los grupos municipales en los 50 ayuntamientos de las capitales de provincia ascendió a un total de 55,9 millones de euros en el ejercicio 2022, según un informe del Tribunal de Cuentas.

Este informe del órgano fiscalizador ha sido aprobado este viernes y en él se analizan las actuaciones realizadas por los ayuntamientos de las capitales de provincia en las dotaciones económicas asignadas a los grupos municipales en el año 2022.

En este contexto, el Tribunal de Cuentas destaca que en el ejercicio 2022, estos 50 ayuntamientos aportaron a los grupos municipales dotaciones económicas por un total de 12,9 millones de euros, aunque adicionalmente les sufragaron otros gastos con cargo al presupuesto municipal.

Y estos gastos corresponden al uso de locales y a otros medios, personales y materiales, habiéndose cuantificado por las entidades en un importe total de, al menos 42,9 millones de euros, correspondientes en su gran mayoría a gastos de personal, principalmente eventual, que prestaron sus servicios a los grupos.

AUNQUE NO EXIGIERON RENDICIÓN DE CUENTAS

En cualquier caso, el informe destaca que un total de 27 ayuntamientos de capitales de provincia no exigieron a los grupos municipales la rendición de cuentas de las dotaciones, ni llevaron a cabo actuaciones de control por parte de la intervención.

Esto, según el Tribunal de Cuentas, "implica un riesgo elevado de que las dotaciones económicas no se hayan empleado para la finalidad prevista por la normativa".

De los ayuntamientos que exigieron la rendición de cuentas o llevaron el control de las cuentas, en cuatro de ellos el control efectuado no ha sido oportuno; en ocho entidades el control no ha sido adecuado; y en 14 ayuntamientos el control no ha sido efectivo.

LA MAYORÍA PUBLICABAN LA INFORMACIÓN

El informe también apunta que, aunque la legislación estatal sobre transparencia no prevé expresamente la obligación de publicar la información sobre las dotaciones económicas a los grupos municipales, un total de 37 ayuntamientos publican dicha información, dando cumplimiento a su normativa propia aquellos que disponen de ella.

En cambio, la mayoría de los ayuntamientos no publican la información sobre las dotaciones asignadas a los grupos en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a pesar de que deberían ser publicadas en ella, por la naturaleza de subvención pública que tienen dichas asignaciones.

LOS MUNICIPIOS QUE PRESENTARON SUS OBLIGACIONES ANUALES

De otro modo, el Tribunal de Cuentas también ha aprobado un Informe de Fiscalización del cumplimiento de las entidades locales de las obligaciones de rendición de cuentas y remisión de información anual al Tribunal de Cuentas en el ejercicio 2022, que tiene como finalidad informar sobre el nivel de cumplimiento de las obligaciones de las entidades locales con el órgano fiscalizador.

En este punto, el Tribunal de Cuentas ha concluido que "las entidades locales no cumplieron, de forma generalizada, todas las obligaciones de remisión de información al Tribunal de de Cuentas en plazo legal correspondiente al ejercicio 2022".

Así, el informe constata que únicamente el 12% de las entidades locales atendieron todas sus obligaciones en el plazo legal.

Además, los datos reflejan que solo el 45% rindió la cuenta general en el plazo establecido en la Ley de Haciendas Locales que es el 15 de octubre y señala que seis ayuntamientos de municipios de más de 50.000 habitantes y 20 de más 20.000 habitantes no han rendido las cuentas de los tres últimos ejercicios.