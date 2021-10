Guanyem Badalona firma la moción de censura a Albiol (PP) a la espera del resto de la oposición

Badalona En Comú Podem, ERC y Junts también firman este jueves y PSC lo hará este viernes

BADALONA (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal de Guanyem Badalona ha firmado este jueves sobre las 9.00 horas la petición para la moción de censura al actual alcalde, Xavier García Albiol (PP), tras su aparición en los 'Pandora Papers'.

La firma del documento se ha llevado a cabo en la Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Badalona y se prevé que en las próximas horas lo hagan el grupo municipal de Badalona En Comú Podem, ERC y Junts, según han informado fuentes de los tres partidos a Europa Press.

Por otro lado, fuentes del PSC de Badalona han avanzado que firmarán la moción este viernes, y tras la firma de los 16 concejales de la oposición, se prevé que dicha moción quede registrada de forma oficial.

Así, está previsto que todos los concejales de la oposición den respaldo a la iniciativa para desplazar a Albiol de la Alcaldía, que con total probabilidad prosperará.

Una vez registrada se convocará un periodo de 10 días hábiles, por lo que, de registrarse este viernes, el pleno se celebraría el próximo 8 de noviembre, ya que el día 1 de noviembre es festivo y no cuenta como día hábil.

MOCIÓN "URGENTE E INMEDIATA"

Antes de entrar en la Secretaria para firmar, la portavoz de Guanyem Badalona, Nora San Sebastián, ha asegurado en declaraciones a los periodistas acompañada por los tres concejales del grupo municipal que "es absolutamente urgente e inmediato hacer la moción" porque ve la situación de la ciudad insostenible.

Guanyem Badalona --que se presentó a las municipales con la que posteriormente fue cabeza de lista de la CUP a las catalanas, Dolors Sabater-- ha mantenido la postura de no entrar en el gobierno "porque no se dan las condiciones de confianza", pero que ha asegurado que garantizarán la estabilidad y la gobernabilidad aprobando los presupuestos, aunque no descartan terminar entrando en el gobierno.

"No estamos descartando absolutamente nada. A fecha de hoy no hay nada y nosotros lo que garantizamos es la moción. Día a día, se dan nuevos escenarios y nosotros los iremos analizando", ha concluido.