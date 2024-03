Guardia Civil avisa de que Puertos del Estado no comunicó en plazo al Consejo de Ministros la compra a la 'trama Koldo'

Los agentes apuntan que el ente tardó más de 30 días en notificar la adjudicación

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha avisado al juez del denominado 'caso Koldo' de que Puertos del Estado no comunicó en plazo al Consejo de Ministros la adjudicación del contrato por unos 20 millones de euros que firmó con la empresa Soluciones de Gestiones, vinculada a la presunta trama en la que habría participado Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Así consta en un informe, que obra en el sumario de la causa al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita analiza la documentación aportada por Puertos del Estado relacionada con el expediente E/019/20, relativo al contrato adjudicado a Soluciones de Gestión para el suministro de mascarillas.

Cabe recordar que este mismo martes el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cesado al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, por su responsabilidad en dicha adjudicación, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio.

En el informe de la Guardia Civil, firmado a 26 de septiembre de 2022, los agentes destacan entre sus conclusiones que uno de los datos "a tener en cuenta" respecto a dicho expediente es la "extralimitación en el plazo de comunicación del acuerdo".

El Instituto Armado precisa que este tipo de comunicación "debe hacerse al Consejo de Ministros en un plazo máximo de 30 días" y en este caso no ocurrió así. Asegura que "puede apreciarse como la fecha de adjudicación corresponde con el día 21 de marzo de 2020 y no se da comunicación en el plazo debido", porque no es hasta el 28 de abril de ese año que se remite el documento al Consejo de Ministros.

Sobre este extremo, además, incide en que "dicho acuerdo queda reseñado en el sumario del Consejo de Ministros celebrado el 5 de mayo de 2020".

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

Según consta en el informe, la Benemérita redacta estas conclusiones después de que el 26 de mayo de 2022 Álvaro Rodríguez Dapena, ejerciendo funciones de presidente de Puertos del Estado, diera cumplimiento al requerimiento realizado a la institución.

Rodríguez Dapena dio instrucciones a la jefa del área de contratación y a la jefa de dicho departamento para que aportaran en un pendrive --"de 4GB y color amarillo con el logotipo de Puertos del Estado"-- una copia digital del expediente en cuestión, "formado por 51 folios".

En su análisis, la Guardia Civil señala que un día antes de la adjudicación del contrato, Soluciones de Gestión confeccionó "diversos documentos a fin de aportarlos a la Administración Pública", entre ellos una factura proforma en la que se detallaba que en plazo de 48 horas se suministrarían ocho millones de mascarillas tipo FFP2 a precio unitario de 2,5 euros, lo que se traducía en unos 20 millones de euros. En dicha documentación también se especificaba que se abonaría por adelantado el 50% del valor de la oferta (contra emisión de aval bancario).

Los agentes apuntan que, posteriormente, Puertos del Estado emitió la declaración de usuario final donde se exponía que por resolución de su presidente se había ordenado la adquisición de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión.

Según señalan los investigadores, el 25 de marzo de 2020 se modificó la factura proforma para precisar que el plazo de entrega será "según disposición flete/fábrica" en lugar de 48 horas y que el tipo de mascarilla pasa de ser KN95/FFP2, en lugar de "mascarilla médica antivirus a prueba de polvo K112 respirador FFP2".

Al hilo, el Instituto Armado añade que el 27 de marzo se emite la factura con otros cambios: la entrega se hará en tres plazos escalonados, se habilita a la Administración a fletar un avión por su cuenta que conllevaría un descuento de 224.000 euros y se modifica la ficha técnica de la mascarilla.

REPOSICIÓN DE MASCARILLAS DEFECTUOSAS

Entre el 1 de abril y 9 de diciembre, Soluciones de Gestión emite unas 11 facturas por los servicios prestados para el suministro de mascarillas. Una factura de agosto y otra de diciembre reseñan en la descripción que se trata de la reposición de una partida defectuosa de material sanitario, de acuerdo a la información recabada por la Guardia Civil.

Desde la Benemérita subrayan que en las actas de recepción de mercancía, salvo en el acta de la cuarta entrega, comparecen durante el acto cuatro personas: la primera de ellas, Gabriel Argüelles Pintos, como subdirector de Administración General de Puertos del Estado como representante de la Administración; José Luis Arroyo, como jefe del departamento de finanzas y subvenciones de Puertos del Estado; Manuel Ortiz, como jefe del departamento de auditoría de Puertos del Estado, y Arturo Pérez Martínez como representante de Soluciones de Gestión.