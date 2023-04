La Guardia Civil remitió a un juzgado el atestado de Baltar por posible delito contra la seguridad vial

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha remitido a un juzgado el atestado por exceso de velocidad del presidente de la Diputación de Ourense y del PP provincial, José Manuel Baltar, por un posible delito contra la seguridad vial al conducir el pasado domingo a 215 kilómetros por hora en la A-52, a la altura del municipio zamorano de Asturianos, en dirección a Madrid.

Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del atestado policial, los agentes de la Guardia Civil interpusieron una multa en el acto por una infracción castigada con 600 euros y la retirada de seis puntos, aunque dicha propuesta ahora ha quedado supeditada a que el juzgado de Puebla de Sanabria (Zamora) se pronuncie sobre el posible delito contra la seguridad vial.

Baltar no se identificó como autoridad ni reveló a los agentes su cargo como presidente de la Diputación y del PP de Ourense. Los guardias civiles de Tráfico no le realizaron test de alcoholemia/drogas porque no percibieron síntomas ni hubo siniestro, lo que sí habría obligado a practicar obligatoriamente la prueba.

Fuentes de la Diputación de Ourense consultadas anoche por Europa Press informaron que la multa de 600 euros y la retirada de seis puntos del carnet de conducir ya había sido recurrida por la vía administrativa.

Según ha informado 'eldiario.es', los agentes de la Guardia Civil dieron el alto a un coche perteneciente a la Diputación de Ourense y que conducía Baltar en la A-52, a su paso por el término municipal de Asturianos, el pasado domingo a las 18.00 horas.

El dirigente 'popular' se dirigía a Madrid, donde tenía prevista reuniones de trabajo al día siguiente. José Manuel Baltar fue reelegido presidente del PP de Ourense el 26 de septiembre de 2021 con el 99,24% de los votos emitidos en el 18º Congreso Provincial. Desde febrero de 2012 es el presidente de la Diputación de Ourense, sucediendo así a su padre, José Luis Baltar Pumar, quien dejó este cargo tras 22 años.