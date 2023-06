Guardiola asegura que "se quitaría de en medio" antes que "tragar" con una directriz de Génova para pactar con Vox

MÉRIDA, 21 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este miércoles que preferiría "quitarse de en medio" antes que "tragar" con una directriz de la dirección de Génova para permitir que Vox entre en el Ejecutivo regional.

En una entrevista en el programa 'Mas de uno', de Onda Cero, recogida por Europa Press, Guardiola ha abogado por que "en Madrid se dediquen a pensar en lo que pase en Madrid y que el candidato extremeño se dedique a pensar en lo que interesa en este tierra".

Para la presidenta 'popular' regional, la opción "más sensata" para evitar una repetición electoral en Extremadura es que "Vox dé marcha atrás" y apoye su investidura sin formar parte del Gobierno autonómico, tal y como ha venido manteniendo. Ha explicado en numerosas ocasiones que en su gobierno no cabe un partido que niega la violencia machista, deshumaniza a los inmigrantes y amenaza los derechos de las personas LGTBI.

Guardiola ha insistido en que su postura de que Vox no entre a gobernar no ha cambiado desde antes de las elecciones y no va a cambiar tras los comicios del 28 de mayo. "No hemos engañado a nadie, hemos dicho que no íbamos a gobernar con Vox, que queremos gobernar en solitario", ha recalcado.

A este respecto, ha subrayado que para ella es "imposible" pensar sentarse en un Consejo de Gobierno "para hacer ideología", y que, por ello, su partido ofreció a Vox la presidencia del Parlamento extremeño, una vicepresidencia y un senador autonómico, "pero no les parece suficiente".

Además, ha apuntado cambios de criterio de Vox a la hora incluso de demandar ocupar consejerías, porque "un día pidieron Agricultura y otro Cultura", pero ha subrayado que "no" quiere que Extremadura "tenga que renunciar a la mejor consejera de Agricultura, que iba a ser Mercedes Morán", ha avanzado.

PARA HACER IDEOLOGÍA

"No me veo capaz de tener en el Consejo de Gobierno a personas que están tan alejadas ideológicamente de lo que yo pienso", ha recalcado Guardiola.

Cuestionada por esa postura muy diferente a las de compañeros de su partido que en otras regiones como en la Comunidad Valenciana sí han llegado a acuerdos para gobernar y por la figura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó en este asunto, Guardiola ha destacado que desde la dirección nacional del partido hay "respeto absoluto a los pactos y acuerdos de cada territorio".

Lo mejor para Extremadura y sus ciudadanos, ha comentado, es que haya "un gobierno estable y serio", pero no con personas que quieren hacer ideología desde la Presidencia de la Junta, "para hacer ideología le cedimos el Parlamento", ha afirmado.