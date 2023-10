Guardiola insiste en pedir más información y "coordinación" al Gobierno ante la llegada de migrantes a Extremadura

MÉRIDA, 30 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha considerado que "no es de recibo" que ella se entere de la llegada de migrantes procedentes de Canarias a la comunidad "por un mitin del PSOE", lo cual le parece "deslealtad institucional", por lo que ha abogado por la necesidad de "la coordinación, el respeto, la responsabilidad".

Una coordinación que debe existir "no por nosotros, por las personas que están viviendo un drama humano en sus carnes y que tienen que ser bien atendidos", ha resaltado María Guardiola en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, en la que ha defendido que la Junta de Extremadura "tiene que saber dónde llegan esos inmigrantes y, lógicamente, estar preparados para prestar la atención sanitaria que precisen".

Por todo ello, la presidenta extremeña ha reclamado al Gobierno "lealtad institucional" y "la coordinación que se le exige a cualquier Gobierno responsable", tras lo que ha apuntado que hace unos días se reunió con el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, quien "se comprometió a que esa fluidez en la información pues fuera como debe ser y no como ha sido hasta ahora", ha valorado.

Así, y a preguntas sobre las declaraciones de Vox en las que rechazaba la llegada de estos migrantes, Guardiola ha mostrado su respecto a la libertad y "dentro de la libertad de Vox está dar su opinión con este y con cualquier otro tema", tras lo que ha resaltado que "desde la misma libertad actúa el Gobierno de la región".

En ese sentido, la presidenta de la Junta ha recordado que la política migratoria "no es competencia autonómica", sino que las comunidades lo que tienen que hacer "es atender a las personas que vienen, como digo, habiendo sufrido un drama importante y es lo que vamos a seguir haciendo, atenderlos con mucho cariño y con mucha profesionalidad, que es lo que nos corresponde", ha concluido.

EL PACTO EN EXTREMADURA "NO PENALIZÓ" A FEIJÓO

Por otra parte, y a preguntas sobre si el pacto con Vox en Extremadura pudo afectar al resultado del PP en las elecciones generales del 23 de julio, María Guardiola ha considerado que "el pacto con Vox en Extremadura no penalizó en las elecciones generales", ya que según ha dicho, en estos comicios, el PP obtuvo en la región extremeña "unos resultados prácticamente iguales, muy similares" a los que logró en las autonómicas.

"Si hubiera habido un castigo, los resultados hubieran sido peor para el PP y los datos no dicen eso", y de hecho, Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones con 47 escaños más con respecto a las anteriores generales del año 2019, ha resaltado Guardiola, quien ha valorado que en Extremadura se lograron 100.000 votos más, un 11 por ciento más con respecto a las de 2019.

Unos resultados electorales que suponen "un mandato muy claro" por parte de los electores, que "querían que hubiera un gobierno del PP" en España, ha resaltado María Guardiola, quien ha lamentado que frente a ello, España tiene un "Gobierno paralizado, y pensando en los intereses de una única persona, que es Pedro Sánchez".

Ante esta situación, la presidenta de la Junta de Extremadura ha lamentado que el pacto que el PSOE "quieren hacer con los independentistas, con aquellos que odian a España y que quieren romperla, va a ser muy perjudicial para todos, pero especialmente para regiones" como la extremeña, que llevan "mucho tiempo esperando y que precisan de un esfuerzo presupuestario del Estado" para poder "converger de una vez por todas", ha apuntado.

"Esto ya no es una cuestión de si la amnistía es constitucional o no, que por supuesto no lo es", sino que además, a su juicio es necesario preguntarse si la amnistía "es justa", y que "si es justo que no solo perdonemos sino que tengamos que pedir perdón a delincuentes para que Pedro Sánchez se perpetúe en el poder".

Por todo ello, Guardiola ha considerado que "se están es sepultando los valores democráticos de todo un país", algo que ha tachado de "lamentable" y "muy triste", ante lo que ha mostrado su "deseo que pudiera haber unas elecciones para que los españoles podamos votar teniendo muy claras ya cuáles son las preferencias de cada candidato".

Finalmente, y sobre la posibilidad de que se conformara un gobierno entre PP y PSOE para evitar el apoyo de los independentistas, María Guardiola ha considerado que "lo vería estupendo, porque al final estaríamos dando respuesta a la mayoría de los españoles", ha concluido.