Guardiola (PP): "La Conferencia de Presidentes deja la reforma del sistema de financiación fuera del orden del día"

MURCIA, 12 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha denunciado, de cara a la Conferencia de Presidentes que tendrá mañana lugar en La Palma, "Sánchez deja la reforma del sistema de financiación, de nuevo, fuera del orden del día".

En esta línea, la 'popular' ha remarcado que "el 80 por ciento de la deuda de la Región se debe a este sistema injusto de financiación que implantó Zapatero", y ha añadido que "un murciano cobra 818 euros menos que un cántabro y esto es intolerable. No queremos ni más ni menos que lo que nos corresponde. No podemos cobrar menos en función de nuestro código postal porque todos los españoles tenemos los mismos derechos".

Asimismo, ha destacado que "en la Región no vamos a subir impuestos porque Pedro Sánchez no haga los deberes, ni vamos a recortar en servicios básicos", y ha matizado que "seguimos dotando 8 de cada 10 euros del presupuesto en sanidad, educación y política social. Pero no podemos soportar más tiempo que el Gobierno de Pedro Sánchez nos ningunee y nos trate como ciudadanos de segunda, robándonos para dárselo a sus amigos o para sus despilfarros".

En esa línea, la portavoz ha remarcado que "es inasumible que a la infrafinanciación que sufre la Región de Murcia se una el gasto adicional que supone la gestión de la pandemia", es por ello que "reivindicamos, una vez más, que el Estado articule un fondo Covid para las comunidades autónomas".

Desde el PPRM, "volvemos a hacer un nuevo llamamiento al Gobierno de Sánchez para que escuche a las comunidades autónomas en su petición de co-gobernanza en la gestión de los fondos europeos".

La 'popular' espera que "lo de mañana no se convierta, de nuevo, en la foto fija de la traición a la Región de Murcia", y ha añadido que "Sánchez ha vuelto a perder la oportunidad, por cuarta vez consecutiva, de introducir en la Conferencia de Presidentes el sistema de financiación autonómica", algo que "está postergándolo de forma deliberada, a pesar de ser una cuestión vital para el Estado".

Para finalizar, Guardiola ha asegurado que "es un tema que ha ido solicitado por una gran mayoría de presidentes autonómicos y de todos los partidos políticos" y que "como de costumbre, Sánchez pretende agotar la legislatura sin hacer frente a este problema que genera grandes agravios comparativos".