Guardiola reivindica que España "tiene una deuda" con Extremadura, ante la que pide "hechos", no palabras

Carmen Fúnez se muestra "muy orgullosa" de la presidenta extremeña por los primeros presupuestos que ha elaborado

MÉRIDA, 26 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha reivindicado este martes que "España tiene una deuda" con Extremadura, ante la que pide "hechos" y no palabras, por lo que ha aseverado que la región va "a pelear por lo que merece".

"Despedimos 2023 con preocupación por la deriva del PSOE, pero con la seguridad de que estamos en el lado correcto de la historia", ha destacado Guardiola en la tarde de este martes en Mérida, donde ha asistido, junto con la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, a la reunión de la Junta Directiva regional del PP extremeño.

Por su parte, la vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha aseverado que "los hombres y mujeres del PP debemos estar muy satisfechos de este 2023 porque gobernamos en 12 comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla, en más de 3.000 ayuntamientos y en muchas diputaciones provinciales".

Fúnez ha explicado que se ha sentido "muy orgullosa" de María Guardiola cuando ha leído los presupuestos que se van a aprobar para 2024 en la Junta de Extremadura, "donde 7 de cada 10 euros van a ir destinados para atender a los mayores, para garantizar la educación, la sanidad, la dependencia, en definitiva, para satisfacer las necesidades de todos los extremeños", ha valorado la dirigente del partido.

En ese sentido, Guardiola ha agradecido que la primera visita de Carmen Fúnez como vicesecretaria de Organización del PP haya sido a Extremadura, y ha destacado que este partido tiene la "enorme responsabilidad" de "defender el interés general del Estado y de todos los españoles".

También ha explicado que el pasado 28 de mayo los extremeños pidieron un cambio y" se han conseguido sentar las bases para una Extremadura mejor", tras lo que ha resaltado que "se han hecho unos presupuestos con más de 8.127 millones de euros que reforzarán las políticas sociales e impulsarán nuestro tejido productivo".

La presidenta extremeña ha recordado además, que "se han bajado los impuestos, se han aprobado medidas para autónomos, se ha apostado por la contratación de personas con discapacidad, o se han adoptado decisiones con efecto inmediato en la sanidad extremeña".

Así, María Guardiola ha subrayado que se va a impulsar una Agenda para el Liderazgo, la Modernización y el Avance de Extremadura, en sus siglas 'ALMA' de Extremadura, y que será "una estrategia de reparación y de priorización política", según informa el PP.

Respecto a la dignidad ferroviaria que reclama Extremadura, Guardiola ha destacado que "España tiene una deuda con nuestra región y no queremos promesas, queremos certezas", ha dicho. "No queremos palabras, queremos hechos. Queremos reuniones de trabajo. No queremos eternizar nuestras peticiones, queremos compromisos firmes", ha reafirmado.

Finalmente, Guardiola también ha tenido unas palabras de recuerdo a Juan Carlos Sendín, alcalde de Nuñomoral, fallecido hace unos días, y del que ha destacado que "era un auténtico referente" del partido y "un defensor y luchador del desarrollo de la comarca hurdana", ha concluido.