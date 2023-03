Guasp (CS) se reserva su opinión sobre los ataques de Fran Hervías a sus excompañeros 'naranjas'

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha evitado este lunes pronunciarse sobre el antiguo secretario de Organización 'naranja' Fran Hervías, que ha arremetido contra sus excompañeros con motivo de la publicación de su libro 'Ciudadanos. La historia jamás contada'.

En una entrevista concedida al diario 'ABC', Hervías, que dejó Ciudadanos y se unió al PP tras las crisis de Murcia y la Comunidad de Madrid, ha dicho de Guasp que es "una rebotada del PP". También ha dicho de la exlíder Inés Arrimadas que "es la persona que más ha traicionado a España y los españoles" y ha asegurado que está negociando su incorporación a la formación de Alberto Núñez Feijóo.

"No voy a detenerme a opinar sobre las opiniones de todos los ciudadanos de este país", ha indicado Guasp en rueda de prensa, requerida por una valoración de las palabras de Hervías. En otra ocasión, ha señalado que no tenía "absolutamente más que añadir".Fuentes de la dirección 'naranja' señalan que no quieren responder a Hervías de forma pública para restarle importancia.