Guerra dice que la Mesa no es con Cataluña, sino "con el nacionalismo": un "fingimiento" del que "no saldrá nada"

Confía en que vuelva el "bipartidismo" porque "era mejor que esto" y pide "poner nombres que sean aceptables" por PP y PSOE para el CGPJ

ZARAGOZA, 21 (EUROPA PRESS)

El exvicepresidente del Gobierno de España, Alfonso Guerra, ha advertido hoy que la Mesa de Diálogo "no es con Cataluña, es con el nacionalismo", advirtiendo de que la afirmación de que España tiene un "problema catalán" no es así, sino que es del "nacionalismo" y está convencido de que la citada Mesa es un "fingimiento" del que "no saldrá nada". Además, el histórico exdirigente socialista ha mostrado su esperanza en que vuelva el "bipartidismo" porque "era mejor que esto" que hay en la actualidad con la fragmentación del arco político.

Guerra ha participado en una nueva edición del Foro ADEA, de la Asociación de Ejecutivos y Directivos de Aragón, en Zaragoza, donde ha aludido, a preguntas de los medios, a la Mesa de Diálogo del Gobierno de España con la Generalitat de Cataluña, manifestando que "no es con Cataluña, es con el nacionalismo".

"Tenemos el defecto de que hablamos siempre del problema catalán, pero no es un problema catalán, es del nacionalismo", es decir, que "el problema de España es el nacionalismo catalán, no Cataluña, una sociedad magnífica", ha asegurado, añadiendo: "A esa mesa no me gustaría nada ir, no iría".

LA MESA ES UN FINGIMIENTO Y NO SALDRÁ NADA

Alfonso Guerra ha opinado que "probablemente se ceda en unas cuestiones de recursos económicos, pero los nacionalistas repiten que quieren autodeterminación y amnistía y saben que el Gobierno de España no puede de ninguna manera", de manera que la mesa "es un fingimiento y no saldrá nada".

El exvicepresidente socialista también se ha mostrado esperanzado en que vuelva el "bipartidismo", tras pedir "que desaparezcan los garrotes" de la política española. En su opinión, debería haber "un grado de colaboración de los partidos democráticos".

Según Alfonso Guerra, "los ciudadanos tienen derecho cada uno a su opción y optar por una o por otra, lo que no quiere decir que haya que estar desgarrándose continuamente".

"En España hubo una ocasión muy buena en abril de 2019, cuando dos partidos democráticos sumaban 180 escaños y ninguno de los dos quiso hacer alianzas a pesar de que año y medio antes habían hecho alianzas" y "se perdió la ocasión", ha expuesto Guerra, quien ha confiado en que "en las próximas elecciones se pueda hacer algo con los partidos democráticos sin necesidad de recurrir a los que no lo son". Ha confiado en que el bipartidismo "volverá" porque "era mejor que esto".

Respecto a la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Alfonso Guerra ha reconocido que le parece "fatal" que PP y PSOE no se pongan de acuerdo ya que, a su juicio, "ponerse de acuerdo es fácil" aunque "hay una deformación sobre ese acuerdo". "No veo ninguna dificultad", ha aseverado.

SERÍA FÁCIL PONER NOMBRES ACEPTABLES PARA CGPJ POR PP Y PSOE

Ha observado que el acuerdo debe llevarse a cabo en el Congreso de los Diputados y que, en términos estrictos, "el Gobierno no cuenta", por lo que en su opinión "sería fácil poner nombres que sean aceptables por los dos grandes partidos".

"Otra cosa es cómo se elige", ha continuado Alfonso Guerra, considerando que "se puede elegir por diputados o por jueces", tras lo que ha subrayado que los diputados representan la soberanía nacional, por lo que él prefiere que sea el Parlamento el que elija el CGPJ.

Tras recordar que en su época lo hicieron "con facilidad", ha lamentado que "no se quieren sentar en una mesa, pero si se sientan con un ramillete de nombres pues ponemos este en lugar de este; si no se sientan, nunca pueden llegar a un acuerdo".

NO ES PARTIDARIO DE LAS PRIMARIAS DE LOS PARTIDOS: SON PLEBISCITOS

Por otra parte, Guerra ha rehusado dar consejos al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez: "Ninguno", ha dicho, indicando que no está "para dar consejos", más cuando "la gente tiene que ser autónoma, tener categoría". Sí le ha recomendado que "no haga caso de ningún consejo, que no haga caso de nada de lo que le digan todos esos gurús que se dedican a la imagen".

En otro orden de cosas, Alfonso Guerra ha expresado que "lo que se está haciendo en los partidos no son primarias, sino plebiscitos", algo de lo que él "nunca" ha sido partidario, "lo haga quien lo haga". Ha confiado en que en el PSOE se va a "ir viendo gente que tiene la misma tesis que yo".

RECHAZA LO POLÍTICAMENTE CORRECTO Y PIDE "DECIR LA VERDAD"

Durante su intervención en el Foro ADEA, Alfonso Guerra ha dejado claro que "no es verdad" que la generación de jóvenes políticos actuales sea peor que los de la Transición, sino que "en general son mejores, es la generación más formada, alimentada, higiénica, con más conocimiento del exterior".

Ha observado que "en el año 77 las mejores cabezas de cada profesión fueron a la política porque había que traer la democracia y fueron a ayudar, pero hoy las mejores cabezas no van ni arrastrados" porque la política "está desprestigiada y le ponen la lupa a usted y su familia", de manera que "teniendo una generación mejor hay que incentivar a la gente para que vaya a la política".

Ello exige "ser respetuosos con los políticos", en el sentido de que "ha habido bastantes casos de políticos que han dimitido y cuando termina el procedimiento resulta que es inocente". Ha asegurado que "la política es una actividad noble y el que no lo haga bien hay que quitarle y que pague lo que penalmente tenga que pagar", pero "si no se crea esa conciencia positiva acerca de la política no lo arreglaremos".

Para la política "hace falta honradez, inteligencia, mucha dedicación y hoy se quiere hacer las cosas sin dedicar tiempo", ha observado, advirtiendo de que "sin sacrificio no hay esperanza".

Ha animado a "decir la verdad a la gente" porque "no pasa nada por que te equivoques", lamentando que "estamos en lo políticamente correcto". Ha considerado que "hay que hablar como uno piensa, no como le dice el tío de imagen" y que "no hay cosa más perjudicial que tener un personaje al lado diciendo 'eso no lo puedes hacer".