Guerra, sobre la exhumación de Queipo: "Entre mis preocupaciones no está boxear contra fantasmas del pasado"

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

El exvicepresidente del Gobierno y exvicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, ha manifestado este martes en relación con la exhumación de los restos del general franquista Gonzalo Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena de Sevilla que entre sus preocupaciones no está "boxear contra fantasmas del pasado".

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Guerra ha manifestado que si la ley dice que esos restos tienen que ser exhumados, pues "que lo hagan". "Entre mis preocupaciones actuales no está boxear con los fantasmas del pasado", ha dicho.

De otro lado, preguntado sobre su apoyo al indulto del expresidente de la Junta José Antonio Griñán tras su condena a cárcel por el caso de los ERE, Guerra ha indicado que las firmas recogidas son para apoyar a la familia que ha solicitado el indulto.

"Los indultos no son una actitud política, sino una gracia que se concede por razones humanitarias", según ha señalado Guerra, quien ha indicado que él respeta tanto a quien quiera apoyar ese indulto como al que no. "Me parece razonable que cada uno haga lo que quiera", ha señalado tras ser preguntado sobre el hecho de que el actual secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, no haya apoyado con su firma el indulto.