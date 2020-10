Guindos asegura que el BCE aún tiene munición y no fija "líneas rojas" con el euro

El Banco Central Europeo (BCE) no ha agotado todo su arsenal en su intervención para paliar el impacto de la pandemia y permanece atento para valorar si es necesario recalibrar alguno de sus instrumentos, aunque ha subrayado que el tipo de cambio del euro no forma parte de sus objetivos de política monetaria, por lo que no fija "líneas rojas ni verdes ni naranjas" al respecto, según ha apuntado el vicepresidente de la entidad, Luis de Guindos.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS) El Banco Central Europeo (BCE) no ha agotado todo su arsenal en su intervención para paliar el impacto de la pandemia y permanece atento para valorar si es necesario recalibrar alguno de sus instrumentos, aunque ha subrayado que el tipo de cambio del euro no forma parte de sus objetivos de política monetaria, por lo que no fija "líneas rojas ni verdes ni naranjas" al respecto, según ha apuntado el vicepresidente de la entidad, Luis de Guindos. "Para nosotros el tipo de cambio del euro no es un objetivo de política monetaria" ha subrayado Guindos en un encuentro organizado por 'El Economista'. "No tenemos ni lineas rojas ni verdes ni naranjas", ha añadido, aunque ha reconocido que es una variable que se incluye en las proyecciones e indirectamente entra en la función de reacción ante las mismas. En cuanto a la intervención del BCE durante la crisis, el vicepresidente de la institución no ha dudado en destacar que la entidad ha evitado que a una crisis sanitaria y económica se superponga una crisis de deuda, lo que habría agravado significativamente la situación. Las actuaciones del BCE mediante la concesión de liquidez a las entidades, la expansión de los planes de compra de deuda y las medidas de alivio del capital de los bancos buscaban evitar que se produjese una fragmentación en los mercados, así como una crisis de crédito ('credit crunch') y se ha evitado, a pesar de la incertidumbre. "La concesión de crédito ha seguido, ayudada por los avales puestos en marcha por los países", ha destacado Guindos, añadiendo que el BCE sigue atento a la situación y evaluando sus alternativas ante la evolución y el impacto de la pandemia. "Tenemos munición", ha asegurado el exministro español. "Siempre hemos dicho que estamos abiertos a recalibrar nuestros programas", ha añadido.