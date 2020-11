Guindos, preocupado por la sostenibilidad a medio plazo de las cuentas de España

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Los elevados niveles de deuda y déficit presupuestarios proyectados para España por la Comisión Europea podrían poner en cuestión la sostenibilidad fiscal a medio plazo del país, algo que "vendrá con fuerza en algún momento", según ha advertido el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, quien ha subrayado el papel desempeñado por las instituciones europeas para sostener el estado de bienestar en España y en el resto de países de la zona euro.

"Lo más importante es ver cuál es la trayectoria presupuestaria y ver cuál es el déficit que se proyecta para 2022, que para España es un déficit alto (8,6%) y eso es un elemento para tener en consideración, porque ese déficit público con una ratio de deuda del 120% es un factor que pone en cuestión lo que sería la sostenibilidad fiscal a medio plazo, y estoy convencido de que eso vendrá con fuerza en algún momento", ha apuntado Guindos en una entrevista concedida a 'Espejo Público'.

En este sentido, el banquero central ha advertido de que, a pesar de que la evolución de la economía en España y en el resto de Europa ha sido mejor de lo esperado, lo fundamental es que en las últimas semanas se observa que los gobiernos están tomando nuevas medidas de contención contra la pandemia, que no serán tan duras como en marzo, pero que van a afectar al cuarto trimestre, para el que ya se anticipa un nuevo dato negativo de crecimiento.

En el caso español, Guindos ha apuntado que la peor evolución respecto de sus socios de la eurozona puede explicarse por varios factores, como el peso del turismo o la mayor dureza de las medidas de confinamiento adoptadas, así como por la estructura de microempresas dominante.

Asimismo, el vicepresidente del BCE ha reiterado que los países que mejor lo están haciendo desde el punto de vista sanitario y económico son aquellos cuyas instituciones funcionan mejor. "La gobernanza institucional es algo que va más allá del Gobierno", ha añadido.

No obstante, el exministro español de Economía ha expresado su confianza en que "la economía española siempre sorprende para bien", señalando que empresas, empresarios y trabajadores españoles no se valoran lo suficiente, ya que el país en 2012 fue capaz de salir de la crisis con mucha fuerza en un momento en el que no intervenía el BCE. "Ahora que tenemos el apoyo de las instituciones europeas, estoy convencido de que saldremos adelante", ha afirmado.

Guindos ha destacado la respuesta "totalmente distinta" ofrecida en esta ocasión por las instituciones europeas, cuya actuación ha calificado de "mucho más rápida e intensa" y que permite a la economía española financiarse, pagar los ERTE o las pensiones. "El papel de Europa como paraguas de una economía como la española tiene que ser reconocido", ha indicado.

De este modo, el banquero central ha destacado el acuerdo de nivel comunitario para poner a disposición de los países un fondo de 750.000 millones, ya que pone de manifiesto una voluntad política en la UE.

A este respecto, el exministro español ha defendido la necesidad de "gastar bien el dinero", subrayando que el inevitable incremento del gasto público debería dirigirse hacia los sectores muy perjudicados de forma temporal por la pandemia, pero que eran viables antes de esta y que pueden sobrevivir.

Por otro lado, Guindos ha expresado su apoyo al Banco de España, señalando que se trata de un organismo independiente y que esta independencia viene garantizada por los propios principios de la eurozona. "Siempre sus aseveraciones son prudentes y atinadas normalmente", ha afirmado, recordando que "las decisiones de política presupuestaria dependen de los gobiernos y ahí no entra el BCE".