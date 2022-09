¿Le gustaría a Adriana Abenia trabajar con Tania Llasera?

MADRID, 24 (CHANCE)

Mucha fue la expectación causada por el conflicto que tuvieron Tania Llasera y Adriana Abenia por redes sociales tras una reflexión que compartió esta última sobre una campaña publicitaria en la que salían modelos de talla grande. A pesar de ello, ambas supieron aclarar las diferencias y retomaron de nuevo la relación... pero, ¿trabajarían juntas de nuevo?

Se lo hemos preguntado a Adriana y nos ha confesado que no le gustaría compartir programa con Tania Llasera: "mira, al final los medios vais a conseguir que nos den un programa juntas y es lo que menos me apetecería en el mundo". De esta manera y aunque han enterrado el hacha de guerra, parece que todavía no hay muy buena sintonía.

Adriana está segura de que sus tensiones con Tania Llasera se han hecho más notables por culpa de la prensa: "ha tenido mucho espectáculo, quizá más del que debiera puesto que cuando das una entrevista y estás mucho rato con la persona que lo está haciendo, interesa el clic fácil". Aunque sí que nos confiesa que han retomado la comunicación entre ellas: "sí, hemos vuelto a hablar".

Abenia está encantada con su faceta como madre y agradece haber pasado la faceta más dependiente de su hija: "he pasado lo peor, esa dependencia absoluta que tiene un bebé hacia la mamá, que también tiene sus cosas guay pero se hace más duro y más cuesta arriba".

La presentadora nos ha asegurado que no le ha minado la moral los primeros meses de su hija pero no niega que haya sido duro en algunos momentos: "no, si tú estás decidida a ser mamá y has tomado esa decisión, lo único que muchas veces el mal comer, el no dormir, acaba por agotarte. Me has salido una niña muy buena y estoy feliz. Es de las mejores cosas que he hecho y no lo iba a hacer nunca pero ahí está".