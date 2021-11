Gustavo, el chófer de Teresa Campos, da un golpe sobre la mesa en la guerra entre Terelu y Carmen Borrego

MADRID, 16 (CHANCE)

A pesar de que la tensión ha disminuido entre Terelu Campos y Carmen Borrego tras reencontrarse el pasado viernes en el cumpleaños de Belén Esteban y ser conscientes de lo que se quieren mirándose a los ojos después de unos meses muy complicados a nivel familiar, Gustavo Guillermo - mano derecha de María Teresa Campos y como un hermano para las colaboradoras - ha dado un golpe sobre la mesa para pedir a las hijas de la veterana presentadora que se reconcilien de una vez por todas.

"Lo único que tienen que hacer es solucionar ellas sus problemas y no dejar que el orgullo elija por las dos. ¿Hay algo más bonito que coger un teléfono y decir hermana, quiero solucionarlo?", ha comentado, evitando posicionarse sobre si es Terelu quien debe dar su brazo a torcer y llamar a Carmen para hablar, como quedaron en hacer en la fiesta de Belén Esteban.

"Lo que quiero es que lo solucionen y ya está. Yo hablo con las dos y las quiero a las dos por igual, por igual", ha querido dejar claro después de la fotografía que Terelu compartió con él en sus redes sociales acompañada por un mensaje que fue interpretado como un zasca en toda regla de la madre de Alejandra Rubio a Borrego: "Él es mi hermano para lo bueno y lo malo.. no siempre estamos de acuerdo pero querer es eso!!".

Asegurando que no ha visto a Teresa hablar con sus hijas ni con su nieta Alejandra de la guerra televisada que han librado en los últimos meses, Gustavo ha pedido a las hermanas Campos que, si no es por ellas, lo solucionen por su madre, "porque no se merece esto". "Teresa algo sabe, pero eso queda entre ella y yo", concluye su fiel asistente, que tiene claro que la relación entre Carmen y Terelu pronto volverá a ser la de siempre. ¡Sus declaraciones, en el siguiente vídeo!